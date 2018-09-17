Роль холдинга "Байтерек" в реализации государственных программ

Глава государства и правительство поставили перед Холдингом конкретную миссию – содействовать устойчивому экономическому развитию Казахстана.

Холдинг «Байтерек» как ключевой финансовый институт Правительства РК активно участвует в реализации основных социально значимых государственных программ, от обеспечения населения доступным жильем до поддержки крупных индустриальных проектов. О конкретных результатах работы в этом направлении рассказал Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Айдар Арифханов, передает "Казахстанская правда".

Эффективная работа – по всем направлениям

Айдар Абдразахович, в реализации каких государственных программ, имеющих первостепенное социальное значение, участвует холдинг «Байтерек»? В каких из них группа компаний играет ключевую роль?

– Глава государства и Правительство поставили перед Холдингом «Байтерек» конкретную миссию – содействовать устойчивому экономическому развитию Казахстана. Поэтому деятельность Холдинга, включая 11 портфельных компаний, сконцентрирована на реализации целого ряда ключевых государственных программ.

Во-первых, через механизмы Банка развития Казахстана осуществляется поддержка крупного бизнеса в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития. В период с 2015 по 2017 годы БРК профинансировал 14 крупных инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности и производственной инфраструктуре на сумму более 270 млрд тенге. Для поддержки проектов ГПИИР Холдинг взял на себя обязательство по привлечению дополнительного финансирования на сумму 150 млрд тенге на рыночных условиях к ранее выделенным 75 млрд тенге из Национального фонда.

Во-вторых, Фонд развития предпринимательства «Даму» является финансовым агентом по реализации Государственной программы «Дорожная карта бизнеса 2020», нацеленной на вовлечение широких слоев населения в предпринимательскую деятельность. За восемь лет реализации программы подписаны договоры субсидирования ставки вознаграждения по более 11900 проектам на общую сумму кредитов 2,2 трлн тенге.

Кроме того, фонд «Даму» определен оператором Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, направленной на стимулирование деловой активности среди безработного и самозанятого населения, в рамках которой уже профинансировано порядка 1260 проектов на общую сумму кредитов 13,7 млрд тенге.

В-третьих, холдинг «Байтерек» является единым оператором государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер», в которую были интегрированы все ранее действовавшие жилищные программы. Стоит подчеркнуть, что инструменты пяти дочерних организаций Холдинга способствуют повышению доступности жилья как со стороны спроса, так и предложения.

В-четвертых, Холдинг выполняет ряд важных задач по реализации программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол». Путем предложения широкого спектра инструментов через дочерние организации Холдинг оказывает масштабную поддержку отечественным производителям и экспортерам. В частности, в рамках стимулирования экспортного потенциала Холдингом через экспортные инструменты БРК с 2015 по 2017 годы поддержаны 14 предприятий-экспортеров на общую сумму 228,6 млрд тенге. Благодаря предоставленной финансовой поддержке в страны ближнего и дальнего зарубежья (Россия, Китай, государства Европейского союза, Центральной Азии и т.д.) была экспортирована широкая линейка продукции обрабатывающей промышленности, начиная от продуктов питания до легковых автомобилей и локомотивов.

Также в целях стимулирования предпринимательской активности в секторах обрабатывающей промышленности Холдингом обусловлено, через инструменты банков второго уровня, профинансированы 82 проекта крупного бизнеса на сумму 118,2 млрд тенге и 2138 проектов МСБ на сумму 456,4 млрд тенге.

Дополнительно, для обеспечения спроса на легковые автомобили отечественного производства Холдинг успешно апробировал и реализовал программу льготного автокредитования физических лиц. В частности, за шесть месяцев текущего года через механизм льготного автокредитования физическими лицами приобретены 2327 единиц легкового автотранспорта отечественного производства, что составляет порядка 18% от общего объема продаж казахстанского автопрома.

В какие наиболее крупные и перспективные проекты инвестирует Холдинг в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития?

– За счет средств из государственных и привлеченных источников Холдингом профинансирован ряд крупных экспортоориентированных проектов. Одним из показательных примеров является проект по строительству рельсобалочного завода в Актобе, финансовая поддержка со стороны Холдинга в рамках ГПИИР составила порядка 60 млрд тенге. Стоит отметить, что введенный в эксплуатацию комплекс является единственным на территории Евразийского экономического союза производителем длинномерных (120 м) железнодорожных термоупрочненных рельсов.

В конце прошлого года в Шымкенте был введен в эксплуатацию транспортно-логистический центр класса «А» мощностью более 600 тыс. тонн грузов в год. Объем поддержки Холдинга составил 11,8 млрд тенге. Функционирующий транспортно-логистический комплекс выступает точкой оказания услуг по таможенному оформлению и хранению товаров, поступающих в южные регионы, в том числе транзитом из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана в Россию и в обратном направлении.

В Карагандинской области реализуется проект по созданию завода по производству ферросилиция, поддержанный Холдингом на сумму 24 млрд тенге. Ожидаем, что в 2019 году состоится запуск первой очереди завода мощностью 96 тыс. тонн в год. При этом предполагается одновременно запустить и вторую очередь завода, которая позволит увеличить мощность до 144 тыс. тонн в год. Новое предприятие позволит Казахстану войти в число крупнейших мировых производителей ферросилиция. Доля казахстанского содержания в этом проекте составит свыше 90%.

Кроме того, к концу текущего года ожидается запуск инвестиционного проекта по строительству птицефабрики в Акмолинской области, реализованный при поддержке Холдинга. Фабрика с проектной мощностью в 60 тыс. тонн бройлеров в год в живом весе и автоматизированным комплексом забоя и переработки птицы, станет крупнейшей в Центральной Азии по объемам производства.



Следует отметить, что Холдингом осуществляется ряд других инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности, направленных на импортозамещение. Среди них – Шымкентский нефтеперерабатывающий завод, Павлодарский нефтехимический завод, комплекс по производству железнодорожных колес, завод по производству экологичных моторных топлив в Западно-Казахстанской области и другие.



От хлебного завода – до ядерной медицины

В перечне реализуемых Холдингом задач – масштабная поддержка массового предпринимательства. Какими инструментами Холдинг обладает для достижения качественных результатов и насколько успешно ведется эта работа?

– За восемь лет реализуемая фондом «Даму» «Дорожная карта бизнеса 2020» обрела значительную популярность среди предпринимателей, а механизмы взаимодействия государственных органов и банков второго уровня стали четко отработанными. Так, только в 2017 году фонд оказал содействие малому и среднему предпринимательству на сумму 413 млрд тенге. Если говорить детально, то в рамках программы «ДКБ 2020» Фондом «Даму» предоставляются такие инструменты, как субсидирование ставки вознаграждения и предоставления гарантий по кредитам. Сумма выплаченных субсидий за все время действия услуги составила более 209 млрд тенге.

Что касается гарантирования, то портфель состоит из 4362 проектов на общую сумму 65 млрд тенге. Только в текущем году подписаны договоры гарантирования по 700 проектам на сумму 27 млрд тенге.

Среди успешных проектов можно отметить завод «Магаш Нан» в Актау, получивший субсидируемый кредит в размере 723 млн тенге. Он стал одним из крупнейших предприятий в Казахстане, оснащенных передовыми немецкими технологиями по производству хлеба и кондитерских изделий.

Еще один важный с социальной точки зрения проект – создание лечебно-диагностического больничного комплекса радиотерапии и ядерной медицины в Астане. Сумма кредита составила 360 млн тенге, гарантии – 180 млн тенге. Его цель – лечение онкологических пациентов по новому современному методу томотерапии. Запуск больничного комплекса осуществлен в канун 20 летия Астаны.

В производственной сфере Алматинский вентиляторный завод получил кредит в размере 206 млн тенге и гарантию на 60,5 млн тенге на производство вентиляционного и противопожарного оборудования. В туристической отрасли был поддержан проект на сумму 80 млн тенге по организации экскурсионных туров на многоместных катамаранах по Каспийскому морю вдоль набережной Актау.

Кроме того, как уже было отмечено, Холдинг в рамках реализации новых инициатив Правительства РК выступает оператором Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. За два неполных года уже заключено более 400 договоров гарантии на общую сумму 2,3 млрд тенге. Как правило, в рамках данной программы поддерживаются небольшие городские проекты – организация интернет-магазинов, курьерских служб, открытие химчисток, новых точек быстрого питания. И таких положительных примеров становится все больше.

Жилье строится, займы выдаются

Одно из наиболее актуальных и востребованных у населения государственных инициатив – программа жилищного строительства «Нұрлы жер», оператором которой, как вы уже отметили, является Холдинг «Байтерек». Каковы промежуточные результаты этой деятельности и какой социально-экономический эффект он оказывает на жизнь населения?

– Программа «Нұрлы жер» реализуется по поручению Главы государства и предусматривает повышение доступности жилья для населения. Эта задача осуществляется через обустройство инженерных коммуникаций, развитие индивидуального жилищного строительства, строительство кредитного и арендного жилья, стимулирование частных застройщиков. Холдинг «Байтерек» реализует следующие ключевые направления этой деятельности: строительство кредитного жилья, завершение строительства объектов по ранее принятым программам, стимулирование строительства частными застройщиками, а также поддержка долевого жилищного строительства.

Следует отметить, что в целях устранения коррупционных рисков, начиная с 2017 года, Холдинг финансирует строительство кредитного жилья исключительно путем выкупа ценных бумаг местных исполнительных органов. Все финансовые средства, а также функции по отбору проектов, определению застройщиков, освоению и мониторингу хода строительства жилья переданы акиматам. Данный механизм позволяет оборачивать средства по «револьверному» принципу каждые два года и повторно направлять на новое строительство без дополнительного выделения ресурсов. На сегодня приобретено облигаций местных исполнительных органов на общую сумму 180,6 млрд тенге.

Холдинг через Жилстройсбербанк стимулирует спрос населения и реализацию построенного жилья для своих вкладчиков путем предоставления льготных жилищных займов по сниженным процентным ставкам и фиксированным ценам. Для реализации этих механизмов по программе «Нұрлы жер» в течении пяти лет будут выделяться бюджетные кредиты в общем размере 120 млрд тенге. Только за первое полугодие текущего года населению было выдано 25,7 тыс. займов на сумму 176 млрд тенге. А всего за весь период существования системы жилстройсбережений выдано более 200 тыс. займов на общую сумму более 1 трлн тенге.

Для участия в новой ипотечной программе Национального Банка «7-20-25», ЖССБК инициировал собственный продукт – «Әскери ипотека», который направлен на поддержку наших военнослужащих. Каждый военнослужащий, получающий жилищные выплаты и открывший специальный счет в ЖССБК, сможет оформить заем сроком до 25 лет, от 5% годовых, с первоначальным взносом от 5% от стоимости жилья.

Помимо этого, нами ведется активная работа по стимулированию строительства жилья частными застройщиками за счет субсидирования кредитов. Оператором данного направления является Фонд «Даму», который субсидирует 7% годовых от ставки вознаграждения в течение трех лет по кредитам, выдаваемым коммерческими банками.

С октября 2016 года на строительный рынок зашел новый игрок в лице Фонда гарантирования жилищного строительства. Механизм гарантирования, которым занимается Фонд, направлен на то, чтобы дольщик был защищен с точки зрения завершения строительства. Общая сумма выданных фондом гарантий за 2017-2018 годы составляет 49,9 млрд тенге по 16 проектам строительства.

Экспорт продолжает рост

Поддержка экспортного потенциала также является основополагающей в деле устойчивого развития казахстанской экономики. О необходимости активного продвижения отечественного экспорта указывается в основных стратегических документах страны. В этой связи, какая работа и в рамках каких госпрограмм проводится Холдингом в этом направлении?

– Единственной специализированной страховой организацией и институтом развития в стране, осуществляющей функции экспортно-кредитного агентства, является наша портфельная компания KazakhExport. Ее ключевой миссией является поддержка экспорта несырьевых товаров, работ и услуг в приоритетных секторах экономики.



В этой сфере уже достигнуты определенные результаты. Так, если за 2013-2016 годы общий объем предоставленного экспортного страхования составлял 48 млрд тенге, то по итогам прошлого и семи месяцев текущего года страховая поддержка предоставлена на сумму более 68 млрд тенге.

Сумма экспортных контрактов, поддержанных различными инструментами за 2017 год, превысила 196 млрд тенге. Произошли также качественные изменения в структуре поддержанного экспорта. Если ранее большую часть поддержанных экспортеров составляли трейдинговые компании, как правило, экспортеры сельскохозяйственного сырья, то в прошлом году все поддержанные экспортеры относились к сектору обрабатывающей промышленности и услуг.

Одной из знаковых сделок 2017 года является поставка автомобилей JAC в Таджикистан. Общий объем поставок по контракту с использованием инструмента торгового финансирования KazakhExport составляет 1000 автомобилей на общую сумму 10,5 млн долларов США. В настоящее время рассматривается возможность экспорта данного товара на рынки всех стран Евразийского экономического союза.

Что касается 2018 года, то одной из крупнейших является сделка по поставке стальных бесшовных труб казахстанского производителя ТОО «KSP Steel» в Россию по схеме экспортного торгового финансирования. Общий объем продукции, поставленной при страховой поддержке KazakhExport, составил порядка 10,5 тыс. тонн, что в стоимостном выражении – более 2,9 млрд тенге.

Сейчас Правительством и Холдингом перед KazakhExport поставлены серьезные задачи по изучению и внедрению лучшего международного опыта и открытию зарубежных представительств в соответствии с Национальной экспортной стратегией. Кроме того, мы активно продвигаем законодательные и институциональные инициативы в части механизма государственного гарантирования по страховым выплатам.

В итоге необходимо отметить, что за каждой из реализуемых Холдингом «Байтерек» программ стоит конкретный экономический и социальный эффект, который приносит реальную пользу устойчивому развитию государства и повышению благосостояния казахстанцев. В целом, Холдинг благодаря слаженной работе с государственными органами, отечественными и зарубежными бизнес-партнерами, а также при активном участии граждан страны эффективно выполняет все поставленные задачи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!