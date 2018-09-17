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Мужчина убил своего 4-летнего сына и покончил с собой

Подробности происшествия выясняются.

Фото : Bloknot.ru17 сентября 2018, 10:38

В Костанайской области мужчина убил своего сына и после покончил с собой, сообщают "Костанайские новости".

44-летний мужчина убил 4-летнего ребенка, после этого нанес себе множественные ножевые ранения.

В больницу Житикары мужчину доставили 17 сентября ночью. Там он скончался. Врачи пока не дают какой-либо более подробной информации.


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