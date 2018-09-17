В чем состоит несправедливость фиксированных санкций за адмправонарушения

Отказ от градации размеров штрафов был преподнесен общественности как мера по искоренению коррупции.

"Справедливость проявляется в воздаянии каждому по его заслугам", Марк Туллий Цицерон.

Одна из существенных особенностей действующего Кодекса об административных правонарушениях - установленные санкции в виде штрафов имеют абсолютные (фиксированные) размеры, то есть отсутствуют их верхние и нижние пределы. Кроме того, ряд составов предусматривают безальтернативные санкции. Насколько это справедливо?

Напомню, что прежний КоАП 2001 года (как, впрочем, предыдущие кодексы об адмправонарушениях КазССР) содержал в себе шкалу административных штрафов: “от” и “до”. Это позволяло органу адмпроизводства подходить к назначению наказания индивидуально с учетом конкретных обстоятельств дела.

Однако с принятием в 2014 году нового Кодекса ситуация изменилась. Теперь подобная градация отсутствует; если КоАП предусматривает ответственность за то или иное правонарушение в виде штрафа, то санкция для нарушителей всегда одна.

К примеру, за мелкое хулиганство (ст. 434 КоАП) штраф предусмотрен в строго определенном размере - 5 месячных расчетных показателей (в 2018 году это 12 025 тенге). Санкция по такой статье одинакова для всех случаев, и не важно, идет ли речь о нарушителе, который кроет матом всех вокруг, пристает в оскорбительной форме к прохожим, мочится на тротуаре, или о гражданине, который щелкает семечки и бросает кожуру на тротуар.

Отказ от градации размеров штрафов был преподнесен общественности как мера по искоренению коррупции. По мнению инициаторов нововведения, наличие верхней и нижней планок штрафов создавало условия для судейского усмотрения и, тем самым, мздоимства. В итоге предложение восприняли на “ура”, отчитавшись об исполнении очередной меры по борьбе с коррупцией.

Представляется, что данный подход ошибочен и несет в себе гораздо больше вреда, чем пользы.

Главная и очевидная причина тому состоит в том, что установление “пробега” размеров позволяет индивидуально подходить к определению наказания с учетом всех обстоятельств в каждом конкретном случае. Любое дело по-своему уникально. Это и характер деяния, и личность правонарушителя, и многое другое. Помню, в юридической печати (еще по старому КоАПу) в качестве примера необходимости индивидуального подхода в назначении наказания приводились случаи по привлечению к адмответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Одно дело, говорили практики, когда водитель выпил накануне и имеет лишь остаточные явления в виде перегара, а другое дело, когда водитель сел за руль настолько пьяным, что лыка не вяжет. И в том, и в другом случае экспертиза показывает наличие алкоголя в крови выше допустимого предела; и в том, и в другом случае водитель подлежит административной ответственности. Но совершенно очевидно, что степень ответственности должна быть разная и наличие “коридора” штрафа, альтернативности мер наказания позволяла индивидуально подходить при определении ответственности.

Идея безальтернативности и абсолютности (фиксированности) административных санкций порочна и противоречит общим правилам наложения взыскания за административные правонарушения, установленные самим же Кодексом.

Так, в статье 55 КоАП говорится, что административное взыскание должно быть “справедливым, соответствующим характеру правонарушения, обстоятельствам его совершения, личности правонарушителя”. При наложении административного взыскания на физическое лицо должны учитываться “характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, в том числе его поведение до и после совершения правонарушения, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность”. Если речь идет о юридическом лице, то должны учитываться “характер административного правонарушения, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность”.

Как видно, законодатель вроде как изначально исходил из необходимости дифференцированного подхода при назначении наказания. Очевидно, что индивидуальный подход при наложении взыскания с учетом всех обстоятельств есть неотъемлемая часть проявления справедливости при разрешении дела. Когда всех под одну гребенку - разве это справедливо?

Между тем, о необходимости соблюдения всех требований справедливости при рассмотрении дела говорится в статье 10 Всеобщей декларации прав человека и гражданина. О справедливости при отправлении правосудия утверждается и в Международном пакте о гражданских и политических правах (п.1 ст. 14).

Если индивидуализация при определении наказания - это неотъемлемая часть справедливого при отправлении правосудия, то ее отсутствие, безальтернативность и абсолютность наказания - это лишение права каждого на справедливое разрешение его дела.

Однако, несмотря на норму статьи 55, в Особенную часть КоАП законодатель заложил уже фиксированные санкции.

Примечателен опыт Российской Федерации, где вопрос о конституционности нормы одного из законов, устанавливающей фиксированный размер штрафа, рассматривался Конституционным Судом РФ. В своем Постановлении от 30 июля 2001 года №13-П орган конституционного производства, анализируя норму статьи 55 (часть 3) Конституции РФ (аналог нормы пункта 1 статьи 39 казахстанской Конституции), отметил, что “введение ответственности за правонарушение и установление конкретной санкции, ограничивающей конституционное право, исходя из общих принципов права, должно отвечать требованиям справедливости, быть соразмерным конституционно закрепляемым целям и охраняемым законным интересам, а также характеру совершенного деяния”.

Административная ответственность, по мнению российского Конституционного Суда, должна применяться “с соблюдением принципов справедливости наказания, его индивидуализации и дифференцированности”, а размер штрафного взыскания - отвечать критерию соразмерности. В итоге установленный фиксированный законом размер адмштрафа был признан лишь верхней границей, который может быть снижен правоприменителем с учетом характера совершенного правонарушения, размера причиненного вреда, степени вины правонарушителя, его имущественного положения и иных существенных обстоятельств.

Значение этого решения состоит в том, что, во-первых, безальтернативность и абсолютность размера штрафа признана фактически не отвечающими принципу справедливости наказания, и, во-вторых, подтверждено право лица, налагающего взыскание, уменьшить фиксированный законом размер адмштрафа с учетом всех обстоятельств по делу.

В другом деле Конституционный Суд РФ пошел еще дальше, признав неконституционным установленный минимальный штраф по одному из составов в отношении юридических лиц ввиду высокого размера. Постановлением от 17 января 2013 года № 1-П им указано, что значительный размер минимальной планки штрафа, невозможность назначения наказания ниже низшего предела не позволяют “обеспечить назначение справедливого и соразмерного наказания”.

Заслуживающий внимания опыт, который следовало бы перенять нам.

Могут возразить, что казахстанский КоАП и без того содержит в себе подобную возможность снижения установленного размера штрафа, имея в виду правило статьи 819.

Действительно, указанная норма дает возможность сократить размер административного штрафа, но не более чем на тридцать процентов от суммы штрафа. Однако нужно учитывать, что Верховный Суд РК своим Нормативным постановлением от 22 декабря 2016 года № 12 (пункт 14) ограничил применение данной возможности только наличием смягчающих обстоятельств по ст. 56 КоАП и только в отношении физических лиц, подчеркнув при этом недопустимость применения такого сокращения в отношении других субъектов административных правонарушений (например, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей), а равно по другим видам административных взысканий.

Получается, что другие субъекты не заслуживают дифференцированного подхода и уменьшения размера штрафа. Это представляется несправедливым. Впрочем, о справедливости при назначении наказания отсутствует вообще упоминание в обоих Нормативных постановлениях Верховного Суда: вышеупомянутом от 22 декабря 2016 года, посвященном применению Общей части КоАП, и от 6 октября 2017 года № 7, посвященном применению Особенной части КоАП. Произошло это то ли вследствие упущения, то ли в силу того, что высшая судебная инстанция молчаливым образом смирилась с тем, что действующая система абсолютных штрафов не соответствует принципу справедливости наказания.

А что же по поводу аргумента борьбы с коррупцией? Действительно ли закрепленную в законе безальтернативность наказания и фиксированность его размера можно считать эффективным средством борьбы против мздоимства? Вряд ли. Безальтернативность и абсолютность санкции вовсе не исключает возможности правонарушителя “порешать” с госорганом, должностным лицом за взятку вопрос о непривлечении к ответственности. Зато отсутствие дифференцированного подхода при определении наказания лишает иного правонарушителя (не взяткодателя) права на справедливое и соразмерное назначение наказания.

Этот спор сродни спору о том, как будет лучше: оставить на свободе десять преступников или посадить одного невиновного? Если перефразировать, то будет звучать примерно так: будет ли лучше допустить десять случаев взяточничества, чем назначить одному несправедливое и несоразмерное наказание? Можно сколь угодно философствовать о том, какому из двух зол следует отдать предпочтение, но, на мой взгляд, последний вариант более отвечает идее правового государства (допускаю, что не все, впрочем, могут согласиться со мной).

Таким образом, заложенный в действующем Кодексе об адмправонарушениях подход по ряду составов безальтернативности и строгого фиксирования размера санкций не отвечает идее справедливости, соразмерности наказания и носит репрессивный характер.

В угаре антикоррупционной борьбы мы пожертвовали ценностью более важной - принципом справедливости. И похоже, что, увы, с водой мы выплеснули ребенка.

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