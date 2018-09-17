Назначен новый аким Степногорска

Им стал Еркебулан Баяхметов.

В городе Степногорск Акмолинской области назначен новый аким, передает Zakon.kz.

Как сообщили в городском акимате, им стал Еркебулан Баяхметов. Ранее он занимал должность директора Палаты предпринимателей Акмолинской области.

На посту акима Степногорска Баяхметов сменил Ануара Кумпекеева, который в августе этого года стал акимом Павлодара.

Еркебулан Баяхметов родился в 1972 году, в Кокшетауской области. В разные годы занимал работал заместителем председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК, сотрудником Премьер-Министра РК, АО «Казтемиртранс», начальником регионального филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по Акмолинской области.

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