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Сменился руководитель фракции КНПК в Мажилисе

Руководителем фракции «Народные коммунисты» единогласно избран мажилисмен Айкын Конуров.

Фото : п/служба17 сентября 2018, 13:42

В Мажилисе прошло заседание депутатской фракции «Народные коммунисты» Коммунистической Народной партии Казахстана (КНПК), передает Zakon.kz.

По инициативе руководителя фракции Владислава Косарева, основным вопросом повестки дня стало избрание нового руководителя фракции.

В.Косарев обратился к коллегам с просьбой освободить его от обязанностей руководителя фракции, подчеркнув при этом важность проявления преемственности и более тесной работы фракции и Политбюро ЦК КНПК.

По итогам открытого голосования новым руководителем фракции «Народные коммунисты» единогласно избран мажилисмен Айкын Конуров.

В.Косарев продолжит выполнять свои депутатские полномочия в составе фракции.


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