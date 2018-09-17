Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Романтика оштрафовали за фейерверк в честь предложения руки и сердца

Парня оштрафовали на 33 670 тенге.

Фото : Наше Северное17 сентября 2018, 16:09

В «Ретро» парке города Атырау молодой человек устроил фейерверк в честь предложения руки и сердца девушки. И за это был оштрафован, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного административного суда города.

Романтический порыв был замечен сотрудниками полиции, которые составили ему протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.436 КоАП РК (применение пиротехнических изделий в не отведенных для этого местах).

В суде 21-летний правонарушитель признал свою вину и попросил прощения за нарушение общественного порядка.

Суд признал его виновным и наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 33 670 тенге.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты