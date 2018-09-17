Романтика оштрафовали за фейерверк в честь предложения руки и сердца

Парня оштрафовали на 33 670 тенге.

В «Ретро» парке города Атырау молодой человек устроил фейерверк в честь предложения руки и сердца девушки. И за это был оштрафован, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного административного суда города.

Романтический порыв был замечен сотрудниками полиции, которые составили ему протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.436 КоАП РК (применение пиротехнических изделий в не отведенных для этого местах).

В суде 21-летний правонарушитель признал свою вину и попросил прощения за нарушение общественного порядка.

Суд признал его виновным и наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 33 670 тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!