Романтика оштрафовали за фейерверк в честь предложения руки и сердца
Парня оштрафовали на 33 670 тенге.
Фото : Наше Северное17 сентября 2018, 16:09
В «Ретро» парке города Атырау молодой человек устроил фейерверк в честь предложения руки и сердца девушки. И за это был оштрафован, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного административного суда города.
Романтический порыв был замечен сотрудниками полиции, которые составили ему протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.436 КоАП РК (применение пиротехнических изделий в не отведенных для этого местах).
В суде 21-летний правонарушитель признал свою вину и попросил прощения за нарушение общественного порядка.
Суд признал его виновным и наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 33 670 тенге.
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