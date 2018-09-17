Тенге еще укрепился на дневных торгах

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 371,88 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Cредневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 371,78 тенге за доллар при объеме торгов 21,35 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 371,88 тенге за доллар при объеме торгов 1, 55 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 371,86 тенге за доллар (-1,79 тенге), суммарный объем торгов – 68,8 млн USD (-1 000 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4646 тенге за рубль при объеме торгов 37 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,4646 тенге за рубль (-0,0055 тенге), суммарный объем торгов – 37 млн рублей (+17 500 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара - 371,9-373,3 тенге, евро - 433,5-435,5 тенге, рос.рубля - 5,47-5,52 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 54,1250 тенге за юань при объеме торгов 300 тыс. юаней.

В торгах приняли участие 19 банков.

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