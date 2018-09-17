Минобороны России представило доказательства атаки ВСУ на малайзийский Boeing

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Ракета, которой сбили малайзийский Boeing-777 в Донбассе, стояла на вооружении украинской части, заявили в Минобороны России. Ведомство представило документы, подтверждающие эту версию, пишет РИА Новости.

Ракету сделали на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении в 1986 году, рассказал начальник главного ракетного-артиллерийского управления Вооруженных сил Николай Паршин на брифинге в МИА "Россия сегодня".

"Уникальный заводской серийный номер ракеты — 8720, который присваивался производителем", — уточнил он.

После этого ракету отправили в воинскую часть, расквартированную в Украинской ССР. "Достоверно известно, что ракета воинской частью была получена, о чем был составлен приемный акт", — добавил генерал.

Паршин отметил, что номер ракеты установили по ее обломкам, найденным на месте крушения.

"Отдельно остановлюсь на воинской части 20152, куда была поставлена ракета с номером 886847349 — ее действительное название — 221 зенитно-ракетная бригада, в 1986 году она входила в состав карпатского военного округа в городе Теребовля", — рассказал он.

На вооружении бригады стояли ЗРК "Бук". После распада СССР ее включили в состав украинской армии.

По словам Паршина, этот полк участвовал в "так называемой антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях"

Ведомство также показало документацию, связанную с ракетой.

"Речь идет о комплекте технической документации, которая заполняется на заводе-изготовителе на каждое произведенное изделие и хранится там вне зависимости от того, находится ли оно на территории России или за ее пределами. Среди предъявляемых вам документов присутствуют паспорт на сопловой блок 9Д13105000 № 8-30-113", — отметил Паршин.

В ведомстве также напомнили, что по утверждениям Киева, "ни один зенитно-ракетный комплекс, ни одна ракета к нему не попали к ополченцам ДНР или ЛНР".

Фальсифицированное видео

Видео, используемые международной комиссией в качестве доказательства причастности российского ЗРК "Бук" к крушению самолета, были сфальсифицированы, подчеркнул официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, к такому выводу пришли российские эксперты, которые исследовали видеоролики.

Так, отмечается, что изображения тягача, трейлера и "Бука" вмонтировали в картинку соответствующего участка улицы.

"В эпизоде, отображающем перемещение "Бука" по Луганску, также было выявлено множество признаков фальсификации видеозаписи. Так, иллюзия движения камеры и изменения фокусного расстояния была создана путем анимации статичного кадра, о чем, в частности, свидетельствует отсутствие шевеления листвы, деревьев и кустарников", — рассказали в Минобороны.

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.

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