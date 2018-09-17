В Акмолинской области стартовала экспедиция по караванному пути ХVІІІ века

В торжественном старте экспедиции принял участие прямой потомок Абылай хана.

В своей программной статье «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» глава государства Н.А. Назарбаев отметил, что нам необходимо увязать в национальном сознании воедино все сакральные объекты и памятники Казахстана, такие, как комплекс памятников вокруг Улытау, мавзолей Қожа Ахмета Яссауи, древние памятники Тараза и другие.

В Акмолинской области дан старт экспедиции «Абылай ханның қара жолы» по историческому пути ХVІІІ века «Бурабай – Ұлытау – Түркістан», передает управление внутренней политики.

Проект инициирован под эгидой программы «Рухани жаңғыру» общественными деятелями и акиматом Акмолинской области.

«Экспедиция позволит изучить, систематизировать и картографировать сакральные объекты, расположенные по маршруту некогда существовавшего караванного пути «Хан жолы». Эти места связаны с личностью одного из наиболее авторитетных государственных и политических деятелей в истории Казахстана и Центральной Азии XVIII века хана Абылая», - отметила заместитель акима Акмолинкой области Айна Мусралимова, приветствуя участников мероприятия.

В торжественном старте экспедиции принял участие прямой потомок Абылай хана Сансызбай Мукитанов, а также общественность области.

Примечательно, что экспедиция отправляется с поляны Абылай хана, расположенной у подножья знаменитой горы Кокше в Бурабайском районе. Маршрут пройдет через нашу столицу Астану и продолжится через ряд исторически значимых сакральных объектов Акмолинской области, комплекс памятников вокруг Улытау, Кызылординской, Карагандинской области, города Шымкент и завершится в Туркестане. Таким образом, будет установлен новый духовный «святой» маршрут между Акмолинской областью и Туркестаном.

Идея проекта принадлежит известному общественному деятелю области Мұрат Қажы Ыдырысұлы, который лично возглавил экспедицию. В составе исследовательской группы научные сотрудники института истории государства и научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан», журналисты и блогеры.

Завершающим этапом проекта станет научно-практическая конференция в Кокшетау. По итогами экспедиции будут опубликованы научные статьи, творческие произведения, сборники, изготовится документальный фильм «Абылай ханның қара жолы».

Планируется выпуск сборной Топографической карты, не имеющей аналогов в Казахстане, с использованием естественных и исторических топонимов ландшафта Кокшетау и Акмолинской области.

Стоит отметить, что на реализацию проекта не затрачено бюджетных средств. Основными спонсорами экспедиции выступили компания АО «Кокшетауминводы», ТОО «Гормолзавод»

Длительность путешествия – 10 дней, протяженность маршрута 3,5 тысячи километров.

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