Угрозами заставляли заниматься проституцией – итоги операции «Стоп трафик»

В результате принятых мер в Кокшетау выявлен ряд преступлений, связанных с торговлей людьми.

Акмолинские полицейские пресекли ряд преступлений, связанных с торговлей людьми. Стражи порядка подвели итоги спецоперации «Стоп трафик», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Оперативно – профилактическое мероприятие «Стоп трафик» стартовало на территории акмолинского региона 12 сентября. В течение трех дней сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью были проведены 8 рейдовых мероприятий, проверены ряд промышленных объектов, сельских хозяйств, более десятка увеселительных заведений и банно-гостиничные комплексы.

В результате принятых мер в Кокшетау выявлено 3 преступления, связанных с торговлей людьми, в том числе два факта вовлечения в занятие проституцией и 1 факт организации притона для занятия проституцией.

К примеру, оперативники задержали двух местных жительниц, которые путем физических угроз и шантажа, вовлекали в занятие проституцией девушек в возрасте 20 и 24 лет. В настоящее время по указанным фактам проводятся досудебные расследования по ст. 308 ч.1 УК РК, имеются свидетельские и признательные показания.

Также 13 сентября в областном центре выявлен факт организации притона для занятия проституцией. Полицейские задержали администратора одного из досуговых комплексов, которая за 5 000 тенге предоставила 24-летнюю девушку для оказания интимных услуг.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 309 ч.2 УК РК, денежные средства изъяты.

Кроме того, в рамках спецоперации «Стоп трафик» дополнительно на учет поставлено 22 девушки, занимающиеся проституцией.

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