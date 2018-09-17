На стройплощадке стекольного завода в Кызылординской области задействованы порядка 240 человек

Планируется создать во время строительства второй очереди данного завода порядка 500 новых рабочих мест и после ввода в эксплуатацию более 150 постоянных рабочих мест.

В минувшие выходные аким Кызылординской области К.Е. Кушербаев посетил строительство стекольного завода. Во время посещения он ознакомился с ходом строительства всех 4 пусковых комплексов, сообщает zakon.kz.

В настоящее время, в период строительства на стройплощадке задействованы порядка 240 человек 17-ти субподрядных организаций.

Проделаны работы по всем 4-м пусковым комплексам:

По первому комплексу «Склад готовой продукции» - работы выполнены на 85%;

По второму комплексу «Внутриплощадочные ЖД пути» - на 52%;

По третьему комплексу «Основные цеха» - на 45%;

По четвертому комплексу «Внутриплощадочные инженерные сети» - на 7%.

К стекольному заводу за счет бюджетных средств подводится вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день подведены две ветки газопровода и водоснабжения, канализации, электролинии, автодорога и связь.

К ноябрю т.г. ожидается завершение строительства подведения железнодорожного тупика.

Как упоминалось ранее, завершение строительства завода запланировано на конец текущего года, в связи с чем, акиматом области принимаются необходимые меры для завершения работ в указанный срок.

Необходимо отметить, компания «Чайна Триумф» также выступит в качестве инвестора в строительстве высокотехнологического завода по выпуску сверхтонкого и ультра прозрачного стекла для солнечных панелей, смартфонов и планшетов (завод по производству ультратонкого стекла мощностью 250 тонн/день).

Стоимость нового проекта составляет порядка 150 млн. долларов США.

Основными преимуществами выпускаемой продукции является ультратонкое стекло толщиной от 0,15 мм с гладкой поверхностью и низким оптическим искажением.

Планируется создать во время строительства второй очереди данного завода порядка 500 новых рабочих мест и после ввода в эксплуатацию более 150 постоянных рабочих мест.

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