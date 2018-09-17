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Opel дважды перевернулся в результате ДТП в Алматы

Водителя спасло то, что она была пристегнута.

Фото : zakon.kz17 сентября 2018, 20:54

Серьезное ДТП произошло на улице Айша биби в Алматы, передает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль Opel двигался по улице Айша биби в сторону проспекта Рыскулова. Со слов водителя, в какой-то момент ее «подрезал» автомобиль Audi, намеревавшийся свернуть в ближайший проулок.

В итоге девушка за рулем Opel потеряла управление, машина дважды перевернулась и вылетела на обочину.

«Благо, я пристегнута была», - отметила девушка.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.


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