Opel дважды перевернулся в результате ДТП в Алматы
Водителя спасло то, что она была пристегнута.
Фото : zakon.kz17 сентября 2018, 20:54
Серьезное ДТП произошло на улице Айша биби в Алматы, передает корреспондент zakon.kz.
Автомобиль Opel двигался по улице Айша биби в сторону проспекта Рыскулова. Со слов водителя, в какой-то момент ее «подрезал» автомобиль Audi, намеревавшийся свернуть в ближайший проулок.
В итоге девушка за рулем Opel потеряла управление, машина дважды перевернулась и вылетела на обочину.
«Благо, я пристегнута была», - отметила девушка.
На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.
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