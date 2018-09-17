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Сосед избил напавшего на старушку преступника и снял это на видео – А со мной слабо?

Сосед услышал крики и звуки борьбы.

Фото : vesti.ru17 сентября 2018, 21:58

В минувшее воскресенье в городе Клинцы неадекватный мужчина зашел в подъезд жилого дома, постучал в произвольно выбранную квартиру и без разговоров напал на открывшую 88-летнюю жительницу, вытащив ее во двор, сообщает Вести.Ru.

Несчастная старушка кричала и охала, однако не смогла дать отпор агрессору. Спасение пришло от соседа, услышавшего крики и звуки борьбы. Он выбежал, поколотил невменяемого мужчину и проводил женщину в подъезд. Примечательно, что свои действия защитник снимал на камеру, объясняя это тем, что видео может потребоваться полицейским.

Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую, у нее оказались выбиты зубы, сломаны ребра и травмирована голова, однако, по словам очевидцев, "держится она молодцом".

Полицейские задержали преступника, однако информации о том, как он объяснил свой поступок, не поступало.


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