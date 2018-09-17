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Избранный президент Мексики объявил о банкротстве страны

В ходе своей кампании он обещал резко увеличить социальные расходы.

Фото : Ведомости17 сентября 2018, 22:06

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о банкротстве страны, сообщает РИА Новости.

"Возможно, что из-за ситуации банкротства, в которой находится страна, мы не сможем выполнить все, о чем она просит, но ясно, что да, мы сможем выполнить все, что обещали во время кампании", – заявил Обрадор на встрече со своими сторонниками в штате Наярит.

Ранее в сентябре Обрадор говорил иначе: он признавал проблемы, существующие в экономике, но при этом отмечал макроэкономическую стабильность и отсутствие политического кризиса.

В ходе своей кампании будущий президент, вступающий в должность 1 декабря, обещал резко увеличить социальные расходы на пенсии и молодежь, сократить расходы на содержание чиновников, внимательно проанализировать ход энергетической реформы и заключенных в ее рамках контрактов, а также гарантировал не повышать цены на бензин и электричество.


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