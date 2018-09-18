Главная героиня фильма "Томирис" завершила съемки

Режиссер поблагодарил исполнительницу за великолепно воплощенный образ.

Главная героиня масштабной исторической картины Акана Сатаева «Томирис» - Альмира Турсын завершила съемки в проекте, сообщает zakon.kz.

Об этом написал в Instagram режиссер фильма.

«Сегодня в нашем проекте «Томирис» закончила съемки Альмира Турсын - главная героиня нашего Фильма. @almiratursyn Благодарю за великолепно воплощенный Образ, любовь к Кино и полную самоотдачу», - сообщил Акан Сатаев.

Напомним, исполнительницу главной роли нашли также в Instagram.

12 мая во время общеказахстанского кастинга в Астане она вместе с другими претендентками прошла отборочные видеопробы - первый тур кастинга. В сентябре были игровые режиссерские видеопробы - второй тур. По итогам отобранные претендентки были отправлены в тренировочный лагерь для прохождения обучающего курса верховой езды и сценического боя. В октябре-ноябре занималась в тренировочном лагере - третий тур. В декабре была утверждена на роль генеральным продюсером Алией Назарбаевой и режиссером Аканом Сатаевым.

Фильм "Томирис" расскажет о событиях VI века до нашей эры, когда сакские племена под предводительством царицы массагетов Томирис сумели дать сокрушительный отпор персидскому царю Киру ІІ, пытавшемуся завоевать Великую степь.

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