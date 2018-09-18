Что принесет единая валюта ЕАЭС и нужна ли она в принципе – эксперты

Станет ли пресловутый «алтын» альтернативой доллару и не приведет ли к потере экономической независимости стран экономического союза.

На днях российский экономист Олег Буклемишев высказался о том, что рубль вполне может стать единой валютой Евразийского союза, так как отвечает критериям по объему в обращении, и его доля в торговом обороте между странами ЕАЭС в последние годы только возрастала. Воплотятся ли слова эксперта в реальности - большой вопрос, но споры о введении единой валюты ЕАЭС ведутся уже давно. Одни полагают, что в первую очередь пресловутый «алтын» или «евраз» помогут найти альтернативу американскому доллару при заключении сделок между странами экономического союза и избежать ряда проблем при взаиморасчетах. Другие считают, что это пагубно скажется на экономиках развивающихся стран, поставив их в финансовую зависимость от более сильных соседей. Нужна ли на самом деле ЕАЭС единая финансовая единица, журналист Zakon.kz попытался узнать у известных казахстанских экономистов.

Создать можно, но не нужно

По мнению экономиста Айдархана Кусаинова, создание единой валюты на пространстве ЕАЭС, безусловно, возможно, но абсолютно не нужно. Ведь национальная валюта любой страны – это независимость экономики, возможность проводить собственную монетарную политику и т.д. Соответственно, при любой суверенной экономике необходима суверенная валюта.

«Вопрос единой валюты – это всегда вопрос единого политического пространства. Кроме того, возникает вопрос эмиссионного центра, то есть, кто именно печатает эту валюту. Если взять в качестве аналога евро, то он появился только после того, как были приняты политические решения передать часть суверенитета в наднациональный орган. То есть, в сухом остатке – создание некой единой валюты приводит к потере независимости. Конечно, можно использовать в своем государстве национальную валюту, а при расчетах между странами ЕАЭС – единую, но большого смысла я в этом не вижу», – говорит А. Кусаинов.

В принципе, по словам эксперта, логика введения единой денежной единицы ЕАЭС понятна. У России очень большая экономика, а мы исторически и географически к ней привязаны. Но это не означает, что мы и в будущем будем ориентироваться только на северного соседа. Мы вполне можем развивать свою экономику по собственному сценарию и по своим принципам.

«Да, Россия сегодня – это очень большой торговый партнер для нас, но в этом смысле существует непредопределенность. Если серьезно развивать свою экономику, то Россия может оказаться для нас не только очень хорошим рынком сбыта, но и одним из них. То есть, экономически мы можем развиваться и в сторону Индии, и в сторону Китая. А, если ввести сейчас единую валюту для того, чтобы облегчить расчеты в рамках ЕАЭС, то это фактически означает привязаться к Евразийскому экономическому союзу уже навсегда», – продолжает А. Кусаинов.

Как отметил эксперт, сейчас все взаиморасчеты между странами ЕАЭС в основном ведутся в долларах. И, несмотря на то, что в последнее время он является довольно непредсказуемой валютой, все страны-участницы Союза так или иначе зависят от него. Хотя, в принципе, уже сейчас вполне можно рассчитываться и без американской валюты. Просто нужно сделать так называемый «валютный своп» и договориться обходиться без доллара, используя при взаиморасчетах, например, с Арменией, свои национальные денежные единицы – драм и тенге.

То есть, Казахстан будет рассчитываться с ними в драмах, а Армения сможет рассчитываться с нами в тенге. И все будет происходить без участия доллара.

«И это абсолютно не требует введения единой валюты. Просто необходимо подписать большой «валютный своп». На самом деле мы рассчитываемся с другими странами в долларах просто потому, что у нас другой валюты нет, так как у Казахстана основной экспортный товар – это нефть. А нам по определению за нее платят в долларах. Если вы захотите купить какую-то другую валюту в Казахстане, то не сможете этого сделать, потому что у нас нет серьезного экспорта в рублях, евро и т.д. Поэтому технически вполне возможно договориться, например, с Центробанком РФ и поставить по какому-то определенному курсу друг другу рубли и тенге. И дальше люди спокойно покупают на казахстанской бирже рубли, а на российской – тенге. И все вопросы взаиморасчетов вполне решаются. Более того, на самом деле, сейчас уже половину импорта из России мы оплачиваем в рублях. А чтобы увеличить объемы, нужно просто с Центробанком России договориться о большем валютном свопе. К слову, Россия с Китаем уже не так сильно употребляют доллар при взаиморасчетах, и все больше используется рубль-юань. То есть, это вопрос техники исполнения, и в принципе при заключении валютного свопа с определенной страной, можно рассчитываться в любых денежных единицах», – пояснил Кусаинов.

В общем, по мнению эксперта-экономиста, вводить в ЕАЭС общую валюту не стоит хотя бы потому, что экономики стран могут развиваться в разные стороны и предугадать, что будет через несколько лет попросту невозможно. А дабы не быть столь сильно привязанными к доллару, можно сделать все взаиморасчеты между странами ЕАЭС в национальных валютах по заранее обговоренному курсу.

«Делать рубль единой валютой нет смысла, потому что тогда мы будем полностью привязаны к России и попросту потеряем суверенитет в своей монетарной политике. А что касается создания единой валюты, которая будет использоваться параллельно национальным валютам, то я не вижу смысла порождать ненужные сущности. Будет у нас тогда вместо одного два курса – тенге-алтын и рубль-алтын. Зачем это делать? Гораздо проще договориться с теми же россиянами чаще использовать при взаиморасчетах тенге-рубль. Что же касается введения единой валюты, предполагающей, отменив тенге и рубль, всем вместе рассчитываться, условно, в алтынах, то определенный экономический смысл в этом может и есть, но, как я уже сказал, это цена суверенитета. То есть, технически это можно сделать, но я категорически против», – резюмировал Кусаинов.

Плюсов больше, чем минусов

Экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов не столь категоричен в суждениях о введении единой валюты в ЕАЭС. По его мнению, создание единой денежной единицы и единый подход к монетарной политике – это высшая ступень интеграции. Другое дело, что она не должна зависеть только от России или какой-то другой страны. Все это должен регулировать единый коллегиальный орган наподобие Европейского союза, и к этому, прежде всего, должны быть готовы все страны ЕАЭС.

«То есть, сначала создали Таможенный союз, за ним ЕАЭС, а следующая ступень, я считаю – создание единой валюты. Может мы к этому и придем, но думаю, не сейчас. Элита других стран ЕАЭС не готова к этому, и многие пока не согласятся. Ведь большинство государств рассматривает собственные валюты, собственный подход к монетарной политике, как один из символов независимости и возможность проводить собственную финансово-экономическую политику. Как мы знаем, тот же Лукашенко – это очень своеобразная и одиозная фигура. То дружит с Россией, то ссорится, когда это интересов его страны касается. А после создания единой валюты все будет решаться коллегиально, и каждой стране в отдельности уже будет сложно влиять на это, потому что должен быть единый подход. А, если учесть, что в ЕАЭС стали новые страны входить, у которых и экономика и законодательства немного разные, я считаю, делать это рановато. Хотя в целом, я считаю, введение единой валюты в будущем правильным. Но создавать ее надо не на базе одной из существующих валют, например, на базе российского рубля, а ввести совершенно новую валюту. Как, например, евро, которого раньше не было. Его же не создавали на базе, например, английского фунта или немецкой марки. Но это техническая сторона. А пока, я считаю, что мы не готовы на данном этапе развития Казахстана», – сказал Байганов.

В общем, по словам эксперта, в целом введение единой валюты в будущем он поддерживает и видит в этом немало плюсов. Например, сейчас мы все зависим от доллара и постоянно оглядываемся на российский рубль, вместе с падением которого, ослабевает и тенге. А при единой валюте устранятся все диспропорции, и каждая страна будет подтягивать свою экономику к общему развитию.

Конечно, теоретически и сейчас можно рассчитываться между собой не в долларах, а валютами стран ЕАЭС. Но у разных стран очень разная волатильность курса, что создает риск для предпринимателей, тормозя не только торговлю, но и привлечение инвестиций. А если ввести какой-то единый курс, например, тенге к рублю, не оглядываясь на доллар, то это и так сейчас делается, но у нас все же развивающийся рынок и рассчитать все риски наперед не получится. Например, Казахстан и Россия больше зависят от нефти и других сырьевых ресурсов. Особенно это касается Казахстана, так как у России все же более развита перерабатывающая промышленность. А, например, Армения, Кыргызстан и Беларусь от сырьевых ресурсов вообще не зависят. Если курс нефти упадет, их валюта будет более стабильна, чем рубль или тенге.

«То есть у нас разные структуры экономики, и когда единой валюты нет, трудно инвестировать деньги в развивающиеся страны. Тем более, что сейчас курсообразование в каждой стране происходит по-разному. Например, экономика России более предрасположена к рыночному курсу и его не сильно контролирует Центробанк. В Казахстане это происходит умеренно – курс выстраивается с учетом рынка, но государство иногда в «ручном режиме» может курсообразование проводить. А некоторые государства, например, Беларусь - просто проводят курсовую политику в «ручном режиме» и каким захотят, таким его и сделают. И эти риски колебаний между курсами валют стран-участниц ЕАЭС сильно влияют на бизнес, особенно в плане привлечения инвестиций. Например, казахстанские предприниматели хотят в Россию вложить большие средства, но они вынуждены оглядываться на то, какой курс будет между рублем и тенге, да еще и на доллар смотрят. И здесь сложно что-то планировать хотя бы на ближайшие 2-3 года. А когда будет единая валюта, то и в России и в Армении она будет одинаково обесцениваться или укрепляться по отношению к доллару. То есть, это только увеличит товарообмен между странами-участницами, а соответственно и поток инвестиций государств ЕАЭС», – считает А. Байганов.

Единая валюта – равные права

Конечно, с введением единой валюты ЕАЭС существует риск столкнуться с проблемой весьма актуальной сейчас для Евросоюза, когда одна страна с более сильной экономикой вынуждена тянуть за собой более слабого в экономическом плане соседа. И, как отмечает эксперт, такое вполне возможно. Но особой проблемы он здесь не видит. Во-первых, единая валюта из-за одной страны не рухнет, а сама эта страна будет планомерно развиваться. Во-вторых, все ее финансовые доходы, налоги, расходы и прочее будут тщательно контролироваться, и по необходимости увеличиваться и урезаться, для чего нужно будет создать стабилизационный фонд.

При этом эксперт особо отметил, что привязывать к рублю весь ЕАЭС нельзя, потому что тогда другие страны-участницы будут сильно зависеть от России и могут действительно потерять свой экономический суверенитет. Но нужно понимать и то, что в любом случае наибольшее влияние в этом экономическом союзе будет иметь Россия. Потому что ее экономика в несколько раз больше, чем экономики всех стран-членов ЕАЭС вместе взятых. Соответственно, она будет иметь больше влияния в формировании финансово-экономической политики, и принимать наиболее важные стратегические решения.

«Хотя по логике вещей, все это должно быть коллегиально, и каждое государство должно иметь равное количество голосов, я полагаю, что Россия все же больше будет все здесь контролировать, и другие страны будут вынуждены в чем-то ущемлять свои интересы. ЕАЭС - это все же не Европа. В ЕС входит больше 20 стран, и хотя Германия там является флагманом, она не имеет такой удельный вес в экономике, как Россия в ЕАЭС. По моим подсчетам, на РФ приходится 60-70%, даже если взять экономики всех стран-участниц. Поэтому она будет иметь большее влияние при выстраивании своей стратегии по монетарной политике. То есть выходит, что если ввести единую валюту, условия, скорее всего, будет диктовать Россия, а если оставить все как есть, то мы опять же от России зависим, и в ЕАЭС она основные условия диктует. Поэтому, я считаю, что создать единую валюту можно, но только при условии учета интересов других государств ЕАЭС. Чтобы все страны имели равные права и решали все коллегиально, а в центральный контролирующий орган по очереди избирался глава одной из стран ЕАЭС. Но для этого все страны должны быть готовы. Их законодательная база, банковская и финансовая система – везде подход к монетарной политике должен быть единым, и регулирование банковской системы тоже должно быть схожим. Это сложный процесс, но если будет единая валюта, то, возможно, она даже крепче будет в плане девальвационных ожиданий, потому что каждая страна будет стремиться к общим экономическим показателям», – резюмировал Байганов.

Владимир Демидов

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