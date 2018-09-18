Ученый развеял мифы о вреде современных гаджетов

Опасно ли излучение от смартфона, портит ли микроволновка пищу и как можно гармонично жить с техникой.

Заведующий кафедрой медицинской и биологической кибернетики СибГМУ Константин Бразовский, развеял мифы о вреде современных гаджетов, передает Zakon.kz.

Миф №1: Еда, подогретая в микроволновке – вредна для здоровья

Температура любого физического объекта, в том числе и пищи, определяется скоростью движения молекул, из которых он состоит. При традиционном нагревании продуктов с использованием газовой или электрической плиты, открытого огня происходит передача тепловой энергии от источника тепла к пище. При микроволновом нагреве энергия электромагнитного поля преобразуется в тепловую непосредственно внутри объекта, например, бутерброда. С точки зрения физики, подогрев пищи в обоих случаях (и в микроволновой печи, и на электрической плите) осуществляется за счет увеличения скорости движения в ней молекул. Если в состав продукта входят термочувствительные компоненты, разрушающиеся при действии высоких температур, они разрушатся вне зависимости от способа подведения тепловой энергии. Однако нагрев с помощью микроволнового излучения позволяет точнее регулировать температуру внутри продукта, так как в этом случае он происходит сразу во всем объеме. В отличие от ситуации с использованием внешнего источника тепла, когда, в первую очередь, нагревается поверхность бутерброда, и требуется значительно больше времени для его полного разогрева.

Таким образом, реальная ситуация прямо противоположна. Микроволновка не может испортить вкус продукта или его питательные свойства. Процесс нагревания пищи, с точки зрения физики, происходит абсолютно одинаково и в микроволновой печи, и в электрической или газовой, за счет увеличения скорости движения молекул внутри продукта. При этом микроволновка позволяет регулировать температуру и режим нагрева, экономя время и электроэнергию.

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Миф №2: Находиться рядом с микроволновкой, во время ее работы, вредно

История мифа уходит к 40-50 годам XX века, ко времени появления радиолокационных станций, работающих в высокочастотном диапазоне. Меры безопасности запрещают находиться рядом с работающей антенной по двум причинам: существует опасность поражения электрическим током высокого напряжения и мощным сверхвысокочастотным электромагнитным полем, которое может вызвать термические ожоги. Однако интенсивность СВЧ поля микроволной печи незначительна в сравнении с полем в фокусе антенны радарных установок. Поэтому реальная опасность для организма представляется возможной только в случае нахождение внутри микроволновки. Допустимый уровень СВЧ излучения за пределами микроволновой печи строго регламентирован санитарными правилами и контролируется как самими производителями, так и надзорными органами.

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Миф №3: Экраны гаджетов портят зрение

Главной причиной, приводящей к ухудшению зрения от воздействия гаджетов, является нарушение гигиены зрения. Основным фактором, оказывающим негативное воздействие, является неправильно установленные яркость и контрастность экрана планшета, компьютера или смартфона при работе в конкретных условиях внешней освещенности. Для снижения риска развития патологии зрения необходимо избегать бликов от ярких источников света. В большинстве современных гаджетов на дисплей нанесено противобликовое покрытие, значительно снижающее их яркость. Также можно полностью устранить блики, расположив плоскость экрана под прямым углом к источнику яркого света.

Несколько сложнее обстоит ситуация с рекомендуемым расстоянием от глаз до дисплея. В зависимости от диагонали дисплея оно может варьировать от 30 до 75 см. Комфортное и безопасное расстояние от глаз до экрана должно быть максимально возможным, при котором информация воспринимается без напряжения глаз. Технические характеристики дисплея играют важнейшую роль для обеспечения безопасного и продолжительного использования гаджетов. Необходимо выбирать дисплей с максимальным пространственным разрешением (количество пикселей по горизонтали и вертикали), с минимальным размером пикселя, максимальным диапазоном статической контрастности и качественным антибликовым покрытием. К сожалению, в большинстве случаев производители бытовых гаджетов не публикуют полного набора характеристик, особенно для устройств нижнего и среднего ценового диапазона. В премиум-сегменте гаджетов дисплеи, как правило, отвечают самым жестким требованиям эргономики и безопасности.

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Миф №4: Излучение смартфонов может спровоцировать рак

Предельная мощность радиочастотного излучения телефона незначительна. Единственным выявленным биологическим эффектом его воздействия является повышение температуры тела на 0.05 - 0.1 градуса Цельсия. Потенциальной возможностью повреждать ДНК и, как следствие, приводить к мутациям, вызывающим неконтролируемый рост клеток, обладает электромагнитное излучение рентгеновского и гамма-диапазонов. Мобильные телефоны работают в диапазоне радиочастот гигагерцового диапазона, энергии которого недостаточно, чтобы воздействовать на ДНК.

Многие особенно опасаются излучения телефонов с низким зарядом батареи. При разрядке аккумуляторной батареи повышается значение высокочастотного тока для сохранения мощности, что действительно сопровождается незначительным увеличением уровня электромагнитного излучения. Однако в современных телефонах этот эффект выражен крайне слабо. При проведении технических испытаний на электромагнитную совместимость измеряется суммарный уровень электромагнитного излучения, который не должен превышать безопасных значений.

При этом, если мобильный телефон не проходил никаких технический испытаний на предмет соответствия действующим на территории РФ нормативных документов, то уровень электромагнитных помех может быть превышен, но даже в этом случае ЭМИ не представляют никакой опасности для здоровья.

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Миф №5: Мобильный телефон опасно держать близко к телу

Первая причина, по которой многие опасаются носить телефоны в карманах - это вредное электромагнитное излучение. Этот страх безоснователен. Единственной потенциальной угрозой для здоровья от близлежащего мобильного телефона является взрыв аккумуляторной батареи. Это возможно в случае некачественного изготовления, а также при несоблюдении требований режима зарядки.

На определенном этапе развития технологии химических источников электропитания появились батареи с высокой удельной мощностью и плотностью энергии. Этого удалось достичь за счет уменьшения толщины мембраны, разделяющей положительные и отрицательные заряды. В результате такие батареи стали очень чувствительны к глубокому разряду и нарушению режима заряда. Известны даже случаи авиакатастроф, причиной которых стало самовозгорание литий-ионных аккумуляторов. Однако в настоящее время эти проблемы устранены, и реальной опасности взрыва качественных аккумуляторов при повседневной эксплуатации мобильных телефонов нет.

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