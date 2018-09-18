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Пьяный поляк «воскрес» в морге и продолжил пить

Мужчина возвращался с вечеринки после обильных возлияний и потерял сознание на улице. Кто-то из прохожих вызвал скорую помощь, сотрудники которой сочли его мертвым и отправили тело в морг.

Фото : Patrztu.news18 сентября 2018, 12:06

Нетрезвого жителя польского города Семяновице-Слёнске отправили в морг, но он очнулся и продолжил пьянствовать. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Новости из Польши».

Мужчина возвращался с вечеринки после обильных возлияний и потерял сознание на улице. Кто-то из прохожих вызвал скорую помощь, сотрудники которой сочли его мертвым и отправили тело в морг.

Ошибку обнаружил охранник морга. Его внимание привлекли странные звуки, которые доносились из холодильной камеры. Он выдвинул ящик и увидел, что «покойник» воскрес, дрожит от холода и просит одеяло.

Вопреки советам врачей, мужчина решил не задерживаться в больнице. Он оделся, вызвал такси и велел везти его домой, но в дороге передумал и поехал обратно на вечеринку. По его словам, за возвращение из мертвых следует выпить.

В отношении врача, который ошибочно констатировал остановку сердца, начато расследование.

В феврале сообщалось, что китаянка по ошибке отправила в морг живого мужа. Через несколько часов ошибку заметили сотрудники похоронного бюро, которые готовили китайца к похоронам.


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