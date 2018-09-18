Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Автовора задержали "по горячим следам" в Алматы

У задержанного изъяли 8 автозеркал.

Фото : zakon.kz18 сентября 2018, 12:08

В Алматы полицейские поймали автовора, передает Zakon.kz.

Как стало известно, инцидент произошел в Жетысуском районе города. Около 6 часов утра поступило сообщение от двух автовладельцев о краже автозеркал с их автомобилей во дворе дома по ул.Кирпичный завод. Как выяснилось, очевидцем преступления стал охранник. Он пытался поймать воришку, но тот скрылся.

Получив ориентировку на подозреваемого, экипаж "Буран - 188" незамедлительно приступил к раскрытию преступления, и при проческе района бдительные полицейские буквально "по горячим следам" задержали мужчину. В мешке у него обнаружили и изъяли 8 автозеркал.

Задержанного доставили на место преступления, где очевидец опознал его.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты