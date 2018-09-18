Автовора задержали "по горячим следам" в Алматы

У задержанного изъяли 8 автозеркал.

В Алматы полицейские поймали автовора, передает Zakon.kz.

Как стало известно, инцидент произошел в Жетысуском районе города. Около 6 часов утра поступило сообщение от двух автовладельцев о краже автозеркал с их автомобилей во дворе дома по ул.Кирпичный завод. Как выяснилось, очевидцем преступления стал охранник. Он пытался поймать воришку, но тот скрылся.

Получив ориентировку на подозреваемого, экипаж "Буран - 188" незамедлительно приступил к раскрытию преступления, и при проческе района бдительные полицейские буквально "по горячим следам" задержали мужчину. В мешке у него обнаружили и изъяли 8 автозеркал.

Задержанного доставили на место преступления, где очевидец опознал его.

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