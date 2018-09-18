Фабрика "Рахат" планирует порадовать новой продукцией

Фабрика "Рахат" планирует расширяться, в ближайшее время казахстанцев ждет новая линейка пористого шоколада.

Председатель правления АО "Рахат" Константин Федорец в интервью журналистам Zakon.kz рассказал, стоит ли ждать новых видов продукции и почему скоро компания станет заниматься не только сладостями.

Ежедневная производственная мощность фабрики 250 тонн продукции в сутки. Кондитерские изделия казахстанского предприятия экспортируется в 11 стран мира, в том числе в Германию и Китай. Предприятие состоит из 10 цехов и одного вспомогательного. Сегодня руководство фабрики решило показать журналистам новую линию по производству шоколада. В нее инвестировано около 2 млрд тенге собственных средств компании. Для обслуживания создано 45 рабочих мест.

"Рахат" - лидер рынка и динамично развивающая компания. Мы разработали новую средне-долгосрочную стратегию, частью которой является запуск новой производственной линии, ведь потребление шоколада постоянно растет. Люди выбирают проверенные временем качественные товары. Сейчас мы используем в производстве только современные технологии. Лучшее сырье закупаем непосредственно у самих поставщиков. Что касается данной линии – это совершенно новая немецкая линия, производительность ее достаточно высокая, чтобы обеспечить сегодняшнюю потребность. Следующий этап – порадовать потребителя новыми продуктами", - рассказал Константин Федорец.

Как оказалось, благодаря запуску новой линии в ближайшее время на фабрике будет возобновлена линейка пористого шоколада: темный, молочный и особый – на основе рецептуры шоколада "Казахстанский". Кроме того, это оборудование позволит наладить выпуск шоколада с различными начинками.

"В планах достаточно смелые шаги, в ближайшие 5 лет мы хотим стать вертикально-интегрированной, многопрофильной компанией, которая зайдет в другие секторы рынка пищевого производства", - добавил председатель правления компании.

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