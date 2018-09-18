Султанов пообещал быть максимально открытым для горожан

Но заранее ввиду занятости извинился, если не сможет своевременно среагировать на обращение.

В кулуарах правительства РК новый аким Астаны Бахыт Султанов пообещал, что будет максимально открытым для граждан, передает корреспондент Zakon.kz.

"Мы ровесники (с прежним акимом Асетом Исекешевым) и я постараюсь быть максимально открытым, но в силу занятости, поскольку здесь больше времени надо находиться в практических аспектах, это может создавать трудности для обратной связи с тем, кто будет со мной общаться через социальные сети. Поэтому заранее прошу извинить, но постараюсь реагировать на обращения через соцсети", - сказал он.

Также он высказал свое отношение к мемам.

"К мемам всегда нужно относиться где-то с юмором, но всегда нужно понимать, что дыма без огня не бывает. У любого вопроса есть определенная основа. С точки зрения логики абсолютно правильная: вызов со стороны тех, кто этот мем отправлял, потому что сегодня одна из главных проблем в столице - ливневая канализация и это будет приоритетом в моей работе", - пообещал он.

Ксения Давыдова, Астана.

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