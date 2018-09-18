Быть мудрым пожелал новый аким Астаны будущему министру финансов
Любая система госфинансов - это система кровообращения страны.
Фото : Утро18 сентября 2018, 13:00
Экс-министр финансов, а ныне новый аким Астаны Бахыт Султанов в кулуарах правительства ответил на вопросы журналистов, чтобы он пожелал будущему главе такого важного и серьезного ведомства, как министерство финансов, передает корреспондент Zakon.kz.
«Мудрости. Очень много сегодня требований, вызовов, которые приходят и извне, и много задач стоит по развитию нашей страны», - сказал Султанов.
По его словам, министр финансов всегда должен быть взвешенным, в первую очередь.
«И должен в себя впитывать и вредность, и жадность, и в тоже время дальновидность, чтобы создавать условия для финансового развития страны. Это система кровообращения - любая система госфинансов», - подчеркнул он.
Ксения Давыдова, Астана
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