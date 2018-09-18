Мажилис согласовал кандидатуру министра финансов

Комитет по финансам и бюджету Мажилиса считает возможным рекомендовать кандидатуру Алихана Смаилова на эту должность.

Сегодня состоялось заседание Комитета палаты по финансам и бюджету, на котором была согласована кандидатура для назначения на должность министра финансов Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Основным докладчиком на заседании выступил руководитель канцелярии премьер-министра Нурлан Алдабергенов. Обращаясь к мажилисменам, Алдабергенов сообщил, что премьер-министр Казахстана вносит на рассмотрение депутатов кандидатуру Смаилова Алихана Асхановича о назначении на должность министра финансов РК.

Члены Комитета Мажилиса по финансам и бюджету задали ряд вопросов Смаилову, а также высказали свои пожелания.

Смаилов, отвечая, в частности, на вопрос депутата о том, на что он, как министр, обратил бы внимание в первую очередь, ответил, что главное, на его взгляд, это налоги и увеличение доходной части бюджета. Были также затронуты вопросы о мерах для повышения контроля расходования финансовых средств, а также достижении конечных результатов от тех программ, которые реализуются сегодня за счет бюджетных средств.

«Комитет по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Республики Казахстан, рассмотрев в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» представленную премьер-министром Республики Казахстан кандидатуру Смаилова Алихана Асхановича, считает возможным рекомендовать данную кандидатуру для назначения на должность министра финансов Республики Казахстан», - говорится в тексте принятого по итогам заседания заключения Комитета.

В завершение депутаты пожелали кандидату успехов в дальнейшей работе.



Алихан Смаилов в разные годы занимал должности вице-министра иностранных дел РК, вице-министра финансов РК, председателя Агентства РК по статистике, председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК. Его последняя должность - помощник Президента Казахстана.

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