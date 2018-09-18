В ближайшие годы суды полностью перейдут на электронное правосудие

Освоение судьями новых технологий это уже не какое-то сверхтребование, а объективная необходимость.

В «7 камнях правосудия» одним из приоритетов определена цифровизация судебной системы. IT-технологии сделают правосудие предсказуемым. Искусственный интеллект на основе анализа судебной информации и статистики позволят прогнозировать предстоящие решения суда.

Освоение судьями новых технологий это уже не какое-то сверхтребование, а объективная необходимость. В частности, в казахстанских судах уже реализуются несколько новых проектов.

Первое. В судах заработало цифровое уголовное судопроизводство, которое в качестве пилота апробировано в Жамбылской области.

В чем преимущество «Электронного уголовного дела»?

По сути, е-уголовное дело – это замена бумажных томов оцифрованными материалами, доступными в электронном виде, с оформлением уголовного дела в едином информационном портале, содержащем все данные по расследованию. Материалы дела доступны суду в цифровом виде – с момента регистрации до поступления в суд. Видны каждое процессуальное действие следствия, адвокатов, экспертизы. Это помогает судье вникнуть в суть дела, исключает приписки и передергивание фактов.

Участники процесса, в том числе защита, могут дистанционно ознакомиться с делом. Для этого не надо посещать орган, ведущий уголовный процесс.

Вот несколько показателей по Жамбылской области. Сейчас суды региона электронно получают дела, в основном, по приказному производству, проступкам, а также это материалы следственных судей. По 50% дел данных категорий судопроизводство идет уже без бумаг.

Это значительно улучшило качество. Так, из 158 уголовных дел, рассмотренных в электронном формате, обжаловано в апелляцию только два (1,2%).

Эта работа будет продолжена. Цель - чтобы как можно больше дел передавалась в суды электронно.

Второе. Новые технологии позволяют вести процессы без прихода в суд, т.е. виртуально. сервис е-Сот – это еще и судопроизводство посредством удаленного доступа (участия) участников процесса в конкретном судебном процессе,

Для этого используется видео-конференц связь (ВКС) и гаджеты. Стороне достаточно соединиться с судом, пройти идентификацию и можно участвовать в заседании. В этом году в Жамбыле дистанционно рассмотрено 173 гражданских дела.

Дистанционно работает адмсуд Тараза. Дела регистрируются электронно через судебный кабинет и передаются судьям. Полиция участвует через ВКС. Общее количество рассмотренных дел об административных правонарушениях через ВКС, т.е. виртуально, составляет 90, 16 из которых были рассмотрены с применением гаджетов. При этом полицейские сами распечатывают постановление с электронно-цифровой подписью (ЭЦП) судьи для исполнения.

Всего в суды Жамбылской области 98,3% адмдел поступают в цифровом формате.

Третье. Запущен модуль «Помощь судье». Он дает доступ к базам данных госорганов, где есть информация по недвижимости, ранее вынесенным штрафам, приговорам и т.д. Модуль помогает даже рассчитать меру наказания.

То есть с учетом актуального законодательства он высвечивает красным, если судья, к примеру, превысил срок заключения, предусмотренного законом для этого правонарушения.

Четвертое. Оптимизирован поиск судебных дел. Это можно делать по участникам процесса, наказанию и другим данным. Сегодня через Интернет доступно 6,5 миллионов дел. Они размещены в Банке судебных актов.

Пятое. Электронный судебный зал. В каждом суде оборудовано по одному электронному залу. Всего в Жамбылской области их 14. Для судьи, адвоката и прокурора оборудованы их рабочие электронные места для уголовных дел.

Процесс полностью без бумаг. Ходатайства в электронном формате. Все сразу фиксируется в деле.

Электронный зал делает процесс прозрачным.

Это только ряд сервисов. Об их востребованности говорят цифры - 98,2% исков по гражданским делам поступают электронно, от юрлиц - 100%. Аудио-видеофиксируется 99,5% дел.

Таким образом, в целом сегодня в судах идет большая работа по цифровизации. Но, конечно же, есть и проблемы.

Во-первых, судебная система эволюционирует, внедряя в свою работу более современные форматы взаимодействия с обществом, что требует повышение профессионального уровня у судей, развитие способности к постоянной адаптации к изменениям и усвоению новых знаний, поэтому надо меняться судьям и работникам судов.

Цифровизация избавляет от рутины, помогает быстро найти решение, систематизировать и упрощать работу. Судьи должны поменять свою парадигму, изменить подходы к работе. Судьи должны стать союзниками этого процесса.

Во-вторых, чтобы снизить текущую колоссальную нагрузку, надо повысить отказоустойчивость систем судов. Даже однодневный сбой системы Торелик вызывает кризис в местных судах. Это рождает недовольство населения. Все сервисы должны работать стабильно и четко.

Цифровизация – это новый этап нашей судебной системы. Она решает многие проблемы. Одна из них – прозрачность правосудия. Я думаю, в ближайшие три-четыре года основным итогом цифровизации судов станет то, что полностью поменяется система взаимодействия судов с населением. Она станет полностью электронной. Вся судебная информация будет доступна онлайн, участие в судах будет происходить дистанционно.

Все это, станет фундаментальным фактором для повышения доверия общества к судам.

Судья Жамбылского областного суда С.Яковлева

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