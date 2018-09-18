В Алматы мужчина с кулаками набросился на водителя скорой

Министр здравоохранения РК требует принять меры по поимке нарушителя.

В соцсетях распространяют видео, на котором мужчина с кулаками кинулся на водителя скорой помощи, передает Zakon.kz.

На видео автомобиль Volkswagen перегородил дорогу спецмашине на автобусной полосе. И агрессивно настроенный молодой мужчина, судя по всему водитель легковушки, с матами накинулся на пожилого водителя скорой помощи. Произошло это, предварительно, в Алматы. В "скорой" в момент случившегося находились пожилые пациентки.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов потребовал принять срочные меры по поимке нарушителя.

Причина инцидента пока неизвестна. В правоохранительных органах получить комментарий по данному поводу пока не получилось.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

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