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Научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний создан в РК

Центр создан путем слияния двух ведомств.

Фото : inform.kz18 сентября 2018, 16:33

Правительство Казахстана приняло постановление от 14 сентября 2018 года «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения Республики Казахстан», передает Zakon.kz.

Согласно документу, республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» Министерства здравоохранения РК и республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Научно-исследовательский кожно-венерологический институт» реорганизованы путем слияния в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения Республики Казахстан с введением наблюдательного совета.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.


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