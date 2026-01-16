В Алматы открыли Национальный научный центр инфекционных болезней

В Алматы состоялось открытие Национального научного центра инфекционных болезней (ННЦИБ) – ключевого объекта, созданного по поручению главы государства для укрепления системы биологической безопасности страны, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации сайта правительства, в церемонии открытия приняли участие заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, министр здравоохранения Акмарал Альназарова, а также аким Алматы Дархан Сатыбалды.

Создание центра стало системным ответом на уроки пандемии COVID-19 и направлено на усиление готовности здравоохранения, развитие научного потенциала, цифровых решений и подготовки профильных кадров. Новый центр рассчитан на 350 койко-мест и позволит ежегодно оказывать лечебно-диагностическую помощь порядка 2,5 тыс. пациентов с туберкулезом из всех регионов страны.

"Центр построен по поручению президента в целях укрепления здоровья нации и обеспечения биологической безопасности страны. Сегодня в этом центре научные исследования, передовые технологии и подготовка будущих специалистов тесно взаимосвязаны и объединены в единую систему. Убеждена, что Национальный научный центр инфекционных заболеваний станет не просто медицинским учреждением, а флагманом современной казахстанской медицины", – сказала Аида Балаева.

Вице-премьер также отметила, что в целом по поручению главы государства в стране строятся не только объекты здравоохранения, но и активно развивается социальная инфраструктура.

"За последние два года в стране построено 695 новых медицинских объектов, 419 новых школ на 614 тыс. мест, что позволило ликвидировать 19 аварийных школ, решить проблему трехсменного обучения в 58 школах и устранить дефицит ученических мест в 190 школах. Кроме того, построено 237 спортивных сооружений, в том числе 69 в городах и 168 в сельской местности. В 2025 году завершено строительство 61 объекта культуры. Ведутся ремонтные работы на 251 объекте в регионах. Все реализуемые изменения направлены прежде всего на повышение качества жизни населения, укрепление социальной защищенности и расширение возможностей для самореализации каждого человека", – подчеркнула заместитель премьер-министра.

Кроме того, в продолжение церемонии открытия для участников была организована экскурсия по отделениям центра, в ходе которой они ознакомились с инфраструктурой и оснащением учреждения. Также состоялась встреча с коллективом.





Фото: пресс-служба правительства

Отметим, Национальный научный центр инфекционных болезней построен в сжатые сроки и объединяет на одной платформе клиническую помощь, науку, цифровые технологии и образование. Он рассчитан на оказание медицинской помощи пациентам, включая детей и беременных женщин. В случае чрезвычайных ситуаций мощности Центра могут быть оперативно расширены до 500 коек.



ННЦИБ является полностью автономным учреждением, обеспечивающим полный цикл – от диагностики и лечения до проведения сложных лабораторных исследований инфекционных и паразитарных заболеваний, включая лекарственно устойчивые формы туберкулеза. Центр станет опорным элементом национальной системы реагирования на инфекционные угрозы, а также базой для научных разработок и профессиональной подготовки специалистов инфекционного профиля.