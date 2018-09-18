Суд оправдал экс-полицейского, обвиняемого по трем статьям уголовного кодекса

Суд посчитал, что в его действиях отсутствует состав преступления, в связи с чем он полностью оправдан.

В Актау вынесли приговор по делу об организации незаконной преступной группы в сфере игорного бизнеса, по которому обвинялись восемь человек. Семеро из них получили по два с половиной года ограничения свободы, а бывший полицейский Арыстан Боранов был полностью оправдан, сообщает Lada.

Подсудимых, в числе которых были четыре женщины, как рассказал Азат Избасаров, председатель Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области, обвиняли в создании организованной преступной группы, которая занималась незаконной игорной деятельностью в Жанаозене.

Кроме того, одну из подсудимых обвинили в даче взятки в размере 1,8 млн тенге представителям правоохранительных и надзорных органов с целью покровительства.

- Вышеуказанные обстоятельства о том, что обвиняемые создали незаконную преступную группу, а также передавали взятки и приобретали имущество на денежные средства, добытые преступным путем, не нашло подтверждение. Подсудимые осуждены по пункту 2 части 2 статьи 307 УК РК (Организация незаконного игорного бизнеса группой лиц по предварительному сговору), - отметил Азат Избасаров.

Подсудимые, как установил суд, открыли компьютерные клубы, в которых можно было делать ставки и выигрывать денежные средства.

Семеро подсудимых получили наказание в виде ограничения свободы на срок два года и шесть месяцев каждый, так как большинство из них ранее не были судимы, имеют малолетних детей и характеризуются положительно.

Вина восьмого обвиняемого Арыстана Боранова, через которого одна из подсудимых якобы передавала взятку в размере 1 миллиона 800 тысяч тенге, не была доказана, в связи с чем Арыстан Боранов был полностью оправдан.

- Ему инкриминировалось участие в преступной группе, незаконном игорном бизнесе и подстрекательство при даче взятки. Суд посчитал, что в его действиях отсутствует состав преступления, в связи с чем он полностью оправдан. Остальные подсудимые во время назначенного им срока ограничения свободы не имеют право покидать свое место жительства в нерабочее время, переезжать, выезжать из города, посещать увеселительные заведения. В случае нарушения этих обязанностей, соответствующие органы могут обратиться с представлением в суд, который может заменить наказание на лишение свободы. Кроме того, приговор не вступил в законную силу и скорее всего будет обжалован, - отметил Азат Избасаров.

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