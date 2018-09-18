Казахстанские правозащитники рассказали европейским коллегам о проделанной работе

Мероприятия проходили в рамках ежегодного совещания ОБСЕ.

В Варшаве в рамках ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам выполнения международных обязательств по человеческому измерению правозащитниками Казахстана провели ряд мероприятий, в которых приняли участие представители официальной делегации Казахстана, МНПО «Польский Хельсинкский комитет», авторитетные правозащитники Евгений Жовтис, Бахытжан Торегожина, Анар Ибраева и другие. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на правозащитника Арсена Аубакирова.

По словам Аубакирова, представленная площадка дает возможность для регулярных обсуждений актуальных вопросов политического развития Казахстана в соответствии с международными стандартами. Отметил, что здесь будут выработаны рекомендации, которые, впоследствии, будут обсуждаться в рабочих группах государственных органов.

Помимо этого, он презентовал обзор опыта применения законов и практики защиты прав человека, деятельности Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) и Национального превентивного механизма (НПМ) в обеспечении свободы от пыток и других видов жестокого обращения в закрытых учреждениях.

Представитель Казахстанского бюро по правам человека Руслан Исенов озвучил статистику выявленных и устраненных нарушений в пенитенциарной системе, привел сравнительный анализ работы НПМ с другими странами СНГ и Центральной Азии.

Председатель одного из ОНК Наталья Ковлягина рассказала о проблемах в пенитенциарных учреждениях Казахстана, а также о попытках дискредитировать работу гражданского общества.

Не остались без внимания и заявления в адрес казахстанской стороны о системных нарушениях прав человека и бездействии властей. Казахстанская делегация представила объективную оценку об имеющихся проблемах с правами человека и путях их решений совместно с государственными органами.

Один из возможных механизмов решения этого вопроса - расширение формата диалоговых площадок для обсуждения и выработки эффективного механизма совместного решения имеющихся проблем.

В своем выступлении представитель Казахстанского бюро по правам человека согласился с тем, что за четыре года консультативно-совещательный орган (КСО) при МИД РК стал уникальной площадкой для диалога, где можно открыто дискутировать и доводить свои позиции по вопросам демократии, верховенства права, прав человека.

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