В пяти областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

Ожидается преимущественно усиление ветра.

Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

19 сентября в Костанайской области ожидается южный ветер 15-20 метров в секунду, местами гроза. Вероятность шторма - 90-95 процентов.

19, 20, 21 сентября в Кызылординской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, западный, юго-западный ветер.

В Западно-Казахстанской области 19 сентября местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра 15-20 метров в секунду, днем местами ожидается гроза.

В Уральске 19 сентября усиление западного, северо-западного ветра, порывы до 18 метров в секунду.

19-20 сентября в Атырауской области местами ожидается гроза, усиление северо-западного ветра, порывы до 20 метров в секунду.

В Атырау 19 сентября ожидается усиление северо-западного ветра.

Днем 19 сентября в Северо-Казахстанской области ожидается юго-восточный ветер, местами порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске днем 19 сентября ожидается юго-восточный ветер, порывы до 25 метров в секунду.

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