16 миллиардов тенге выделено на ремонт дорог в Алматинской области

Всего запланировано охватить капитальным ремонтом 39,2 км автомобильных дорог, из них отремонтировано 21 км.

В Алматинской области общая протяженность автомобильных дорог республиканского и областного значения составляет 9637,8 км, из них почти восемьдесят процентов находятся в хорошем состоянии. Об этом руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Ержан Жасыбаев проинформировал о нынешнем состоянии дорог региона, передает Zakon.kz.

Имеются и плохие участки, но все это взято под контроль ,и в скором времени они будут отремонтированы, обещают местные власти. Так, в этом году в целях обеспечения безопасного движения автотранспорта на ремонт и содержание дорог выделено около шестнадцати миллиардов тенге. В том числе: из республиканского бюджета – 4,8 млрд тенге; из местного бюджета – 11, 2 млрд тг.

Помимо этого, в текущем году запланирована реконструкция 11 км автомобильной дороги, из них на сегодняшний день уже реконструировано 6 км.

- Сейчас плохие дороги - одна из главных проблем нашей страны. Поэтому мы следим за каждым его участком. Для этого у нас имеются специальные инженерные службы, проверяющие качество автомобильных трасс, - подчеркнул Ержан Жасыбаев.

Всем известно, что для развития туризма немаловажную роль играют и дороги. Поэтому в целях развития туристического кластера Алматинской области были разработаны и реализованы следующие проекты: реконструкция автомобильной дороги «от с. Акши к зонам отдыха, расположенных на побережье оз. Алаколь», а также по реконструкции автодорог, ведущих к зонам отдыха на Балхашском побережье «Алматы – Оскемен – Лепсы – Актогай», км 0-110, «Алматы – Оскемен - Кызыл Кайын - Лепсы», км 113-117, «Лепсы - оз. Балхаш», км 0-27 разработаны проектно-сметные документации.

- В текущем году начаты подготовительные и земляные работы, устройство ж/б труб и мостов на участках автомобильных дорог «Алматы – Усть-Каменогорск – Лепсы – Актогай», «Алматы – Оскемен - Кызыл Кайын - Лепсы», Сарканского района. Завершение работ намечено на 2020 год. Не остается в стороне и капитальный ремонт автомобильной дороги в Енбекшиказахском районе "подъезд к каньону Чарын", в настоящее время отремонтировано 8 км. Срок завершения объекта запланирован на конец ноября текущего года. Помимо этого, есть такие проекты, как "Сарыозек – Хоргос – Когалы – Коксу - Карабулак", - отметил Ержан Жасыбаев.

Стоит отметить, всего запланировано охватить капитальным ремонтом 39,2 км автомобильных дорог, из них отремонтировано 21 км.

На сегодняшний день по капитальному ремонту автомобильных дорог уже сданы в эксплуатацию два объекта: «Алматы – Шамалган – Узынагаш – Прудки – гр. Кыргызстана, подъезд к с. Шамалган» Карасайского района и Алматы – Шамалган – Узынагаш – Прудки - гр. Кыргызстана, подъезд к муз. Жамбыла, Жамбылского района. Общая сумма проекта составила 360 миллионов тенге.

- Управлением в период 2015-2016 г. проведены работы по диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования. Обследованы автомобильные дороги общей протяженностью семи тысяч километров, больше 200 мостовых переходов, около шести тысяч водопропускных труб и малых искусственных сооружений. В этом году запланировано охватить средним ремонтом 281,5 км автодорог, - говорит руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Ержан Жасыбаев.

Отрезки участков «Алматы 1 - ст. мШамалган - Узынагаш», Карасайского района,«Алматы-1 – Винсовхоз - Чапаево» Илийского района, «Подъезд к с. им. Панфилова» Талгарского района, «Подъезд к с. Узынагаш» Жамбылского района уже сданы в эксплуатацию.

На ремонт и содержание 17-ти районов и 2-х пригородов области автодорог (в том числе зимнее время) выделено больше двух миллионов тенге. В скором времени местные власти обещают отремонтировать не только главные улицы, но и отдаленные.

Не остается в стороне и областной центр. В этом году проведен капитальный ремонт нескольких улиц, наряду с этим ремонты дорог продолжаются в городе Талдыкоргане.

- Сейчас идет ремонт дорог по улице Казахстанской, Кабанбай батыра, Гаухар-ана .Начали работу в марте, планируем закончить в конце октября. Мы проводим здесь капитальный ремонт, фрезерование в два слоя и выравнивающий слой. Используем асфальт, выпускающийся на нашем местном заводе. На данный момент работают 120 человек, подключены 38 единиц техники, - отмечает прораб «Гордорстро» Жандос Турысбеков.

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