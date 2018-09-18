Промоутер Головкина сделал заявление о следующем бое
Это будет Флойд Мэйуэзер либо Мэнни Пакьяо.
Фото : sports.kz18 сентября 2018, 21:28
Промоутер Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) Том Леффлер в интервью Boxingscene.com прокомментировал дальнейшие перспективы своего боксера, сообщает Sports.kz.
— После трудных двенадцати раундов с «Канело» я могу сказать, что, скорее всего, мы больше не будем драться в 2018 году. Прямо сейчас у меня чувство, что до конца года боев не будет. Потом мы взвесим варианты на весну или май 2019-го, — сказал Леффлер.
Затем Том пошутил насчет одного из возможных вариантов: «Мэйвезер хочет снова быть активным, так что мы могли бы встретиться с победителем его боя с Мэнни Пакьяо».
Напомним, Головкин проиграл Саулю Альваресу (50-1-2, 34 КО) решением большинства голосов судей. Их первый бой также прошел всю дистанцию и завершился скандальной ничьей. Геннадий допускает вероятность трилогии, однако только если бой будет организован на «правильных условиях».
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