Казахстанцы боятся жить в многоэтажках

Средств на ремонт аварийных и ветхих домов у жителей нет.

По всей стране сотни домов, в которые в целях безопасности не стоит даже заходить, не говоря уже о постоянном проживании. Но тысячи людей, дети и старики ежедневно рискуют. Вынужденно. Но изменить ситуацию им не под силу. Средств на ремонт аварийных и ветхих домов у жителей нет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

Здесь не только грязно и дурно пахнет. Многоэтажка в центре Усть-Каменогорска признана в городе самой опасной для проживания. В стоквартирном доме пожарные насчитали более пятидесяти фактов нарушений и открыто заявили - в случае ЧС людей могут не спасти.

При такой аварийной проводке пожар может произойти в любую минуту, и спастись жителям будет непросто. Эвакуационные пути закрыты, окна замурованы. В подъезде темно даже днем. Так что не то чтобы в панике, но и про спокойной обстановке выйти сложно.

Дом не только не безопасен для проживания, но еще и является настоящим архитектурным позором областного центра. Стоит он в центре города и всем свои внешнем видом говорит о том, что пришло время решать коммунальные проблемы. А на это, по смете, необходимо 47 миллионов тенге

Любовь Семенкова, руководитель кондоминиума:

- Вопрос всё-таки в термомодернизации, по которой мы прошли. Мы прошли на неё в прошлом году и искренне ждём финансирование. Своими силами, что можно, мы складываемся и делаем. Восстановить стены, то есть фасад, мы не в состоянии - это дорогое удовольствие для нас, это не потянуть.

А к жителям Шахтинска беда пришла откуда не ждали, а если точнее, снизу. Во время перепланировки магазина на первом этаже владелец снес стену. Что тут же почувствовали соседи сверху.

Потеряв опору, плита перекрытия просела, в стенах появились трещины. Того и гляди, второй этаж и вовсе провалится вниз, высказали свои опасения жильцы и тоже обратились за помощью в акимат.

Жмагул Нугужинов, директор казахстанского мнгогопрофильного института реконструкции и развития:

- Сейчас страховочные мероприятия предусмотрели, дополнительно стойки 2 поставили, тем самым обеспечили в этих точках примыкания. Теперь разработан специально рабочий проект усиления. Равная система предусмотрена, мы сейчас разрабатываем и обеспечим жесткость в этом поперечном проеме.

Протекающая крыша, искрящаяся проводка или соседи, ломающие стену - это всё рано или поздно приводит к тому, что дом, который, по сути, должен быть как крепость, превращается в угрозу для жизни. Но доказать, что жилое здание действительно аварийное, не так просто.

У разных ведомств есть свои критерии определения безопасности многоэтажных домов, и аварийными их признают только в крайних случаях. Ведь этот статус требует незамедлительного финансирования и принятия мер. Поэтому большинство домов, говорят эксперты, в стране, несмотря на свое плачевное состояние, по официальным документам просто требуют ремонта, который должен производиться за счет жильцов.

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