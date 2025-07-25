В Алматы жители аварийных домов боятся остаться на улице, чиновники просят их потерпеть

25 июля жители аварийных двухэтажек города Алматы вышли на собрание из-за ситуации с их ветхими домами, сообщает Zakon.kz.

Со слов жителей, их домам больше 60 лет. Четыре года назад весь квартал попал под реновацию и жильцов пообещали переселить в новые квартиры, передает "КТК".

Строительство началось, а позже алматинцы узнали, что ЖК под их окнами возводят частники. Теперь они опасаются, что могут остаться на улице. Кроме того, из-за постоянной вибрации двухэтажки рассыпаются на глазах. Помимо этого из-за стройки в районе регулярно отключают свет и воду. Снесли детские площадки, тротуары, гаражи и мусорные контейнеры. Весь квартал теперь выносит отходы в одно место. Жители уверяют, из-за антисанитарии в домах появились крысы и тараканы.

По словам чиновников, все неудобства временные и волноваться не стоит. Они уверены, что квартир хватит всем. Дома действительно возводят частники, но два комплекса из трех отдадут под нужды владельцев ветхого имущества. Снести старые дома планируют до конца этого года. После этого на месте ветхих домов построят жилой комплекс и школу. Жителей пообещали переселить в пределах этого же района. Вот только сам переезд будет поэтапным.

"В рамках программы у нас предусмотрено, что будет производиться переселение этих домов по принципу комната на комнату. Если у них имеется там двухкомнатная квартира, то им предоставляется двухкомнатная квартира. В рамках программы планируется до 2030 года", – рассказал главный менеджер департамента реновации ТОО "ПКС" акимата города Алматы Ермек Маханов.

Чиновники уверяют, что жители этих домов все равно останутся в программе реновации. Но какое-то время жителям придется потерпеть.

Строительство исторического здания и возведение новой камерной сцены легендарного театра им. Наталии Сац в Алматы посетила министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева.