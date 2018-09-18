Воспитательница детсада набрала кредитов для любовника и покончила с собой

Если вина парня все-таки не будет доказана, все долги должны будут оплатить родители.

В Жамбылской области 29-летняя девушка покончила с собой из-за кредитов, которые брала для своего поклонника. В этом убеждены родные погибшей. О миллионных долгах дочери перед банками и соседями родители узнали лишь после ее смерти. А еще выяснили, будто несостоявшийся зять заставлял свою возлюбленную искать деньги. Теперь перепуганная огромными суммами семья требует для него наказания, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Любовно-кредитная история 29-летней Айгерим Молдатаевой и ее 27-летнего ухажера сейчас на устах у всего села Коктал. Девушка повесилась, оставив 8-летнего сына сиротой, а родителей в крупных долгах. По версии родственников, сделала она это из-за своего парня, а точнее из-за задолженности, которая появилась благодаря ему. Лишь после смерти Айгерим семья узнала: сумма займов достигла уже пяти миллионов тенге.

Женискуль Молдатаева, мать:

- Здесь 200 тысяч брала деньгами. Здесь товар на 300 тысяч брала, там зарегистрировано как товар, но мы узнали, что деньгами взяла. Помимо этого еще у знакомых под проценты брала, у соседей, у коллег. Как ей могли столько давать при зарплате воспитателя в детском саду всего 50 тысяч?

Пытаясь понять, куда дочь могла тратить такие суммы, семья выяснила: все деньги отдавала возлюбленному. Мол, парень, игрок и повеса, заставлял ее брать кредиты. Родители девушки говорят: после смерти Айгерим молодой человек вместе с отцом пришел в их дом с повинной. Якобы во всем признался и даже обещал выплатить долги.

- Немножко подождите, придите в себя. В садике те долги, что остались, еще где у вас есть долги, соберите, список сделайте, потом я оплачу. Что мне еще остается делать?

Но даже снятые на камеру обещания, по словам родных, так и остались обещаниями. Некогда влюбленный впоследствии отказался что-либо платить. Не стал молодой человек откровенничать и с журналистами. Лишь его отец, без камеры, заверил, будто около 2,5 миллионов долгов девушки они уже отдали. А вот остальное - не их проблема.

Сейчас родители Айгерим Молдатаевой пытаются доказать, что несостоявшийся зять, пусть и косвенно, но виновен в смерти девушки, а значит как минимум должен сесть в тюрьму. Правда, в полиции заведенное уголовное дело уже закрыли из-за отсутствия состава преступления. Но еще предстоят разбирательства в прокуратуре и вышестоящих инстанциях. Если вина парня все-таки не будет доказана, все долги должны будут оплатить родители.

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