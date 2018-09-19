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Промоутер «Канело» раскритиковал GGG

В рематче «Канело» победил Головкина решением большинства голосов судей и стал новым чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super и WBC.

Фото : sports.kz19 сентября 2018, 06:00

Промоутер мексиканского боксера Сауля Альвареса (50-1-2, 34 КО) Оскар де ла Хойя прокомментировал действия в ринге его соперника, казахстанца Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

— Если бы разница между победой и поражением была в достигших цели ударах, то у нас был бы совершенно другой и куда менее интересный спорт. Чистые удары, общее поведение в ринге, эффективная агрессивность и защита — вот, на что смотрят судьи, чтобы определить победителя в раунде. Очевидно, я промоутер — все эти четыре области оценивают судьи, но я не могу найти GGG победителем ни в одной из них, — заявил Де ла Хойя.

В рематче «Канело» победил Головкина решением большинства голосов судей и стал новым чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super и WBC.


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