АО "Банк Астаны" лишили лицензии на проведение банковских операций

Нацбанк обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) банка.

В соответствии с постановлением правления Национального банка РК от 18 сентября 2018 года принято решение о лишении

АО «Банк Астаны» лицензии на проведение банковских и иных операций, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

В качестве оснований для такой меры озвучены подпункты статьи 48 закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» - систематическое (три и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям, систематическое (три и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов, а также невыполнение крупным участником банка требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации, с 19 сентября 2018 года.

"Ввиду низкой доли активов и обязательств банка в совокупных активах и обязательствах банковского сектора (1,0%) лишение банка лицензии не несет рисков для других финансовых организаций. Приказом председателя Национального банка Республики Казахстан № 352 от 18 сентября 2018 года назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления банка. Временная администрация банка осуществляет свою деятельность в период до назначения ликвидационной комиссии банка", - сказано в распространенном сообщении.

С 19 сентября 2018 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в банк денег.

Как отмечается, Нацбанк обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) банка.

"С даты лишения банка лицензии требования кредиторов к банку могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных с текущими расходами на содержание банка. Банк является участником системы обязательного гарантирования депозитов физических лиц, в связи с чем, депозиторам в установленном порядке будет выплачено гарантийное возмещение. По всем интересующим вопросам можно обратиться к руководителю временной администрации Зинуллиной Джемме Мухамбетовне по телефону +7 (727) 259-60-60", - резюмировали в Нацбанке.

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