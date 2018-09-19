Холодную воду отключат 24 сентября ниже пр.Рыскулова в Алматы

Воду отключат почти на 2 дня.

"Алматы су" распространил информацию об отключении холодной воды, передает Zakon.kz.

В связи с плановыми работами на сетях водоснабжения с 20:00 часов 24 сентября будет отключена холодная вода в жилых домах и объектах, расположенных севернее (ниже) пр.Рыскулова, в Турскибском, Жетысуском и Алатауском районах.

Возобновление подачи воды будет осуществляться поэтапно.

"Полное восстановление водоснабжения потребителей ожидается к 14:00 часам 26 сентября. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и создать необходимый запас воды. Места расположения водовозов указаны на сайте http://www.almatysu.kz. Телефоны для справок: 274-66-66 (круглосуточно), 3-777-444 (пон-пятница с 8:00 до 19:00, суб. С 9:00 до 14:00)", - сообщили в "Алматы су".

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