Свыше 1200 делегатов соберет Слет матерей в Актобе

Запланировано открытие первого в Казахстане центра духовно-нравственного воспитания "Анаға тағзым".

В рамках реализации программы Главы государства Н.А. Назарбаева "Рухани жаңғыру" 20-21 сентября в Актюбинской области пройдёт Слет матерей.

В масштабном мероприятии примут участие более 1200 делегатов со всего Казахстана: представители государственных органов, бизнеса, культуры, образования, здравоохранения и спорта, внесшие вклад в развитие нашей страны.

Для участников слета подготовлена обширная двухдневная программа, предусматривающая посещение культурных и социальных объектов города Актобе, участие в круглых столах, мастер-классах, тренингах и других мероприятиях.

В ходе круглых столов делегаты смогут обсудить актуальные вопросы повышения социальной роли и статуса женщин в обществе, развития демографической политики, проблемы современной семьи, материнства и детства, а также выработать конкретные пути для их решения.

К Слету матерей запланировано открытие первого в Казахстане центра духовно-нравственного воспитания "Анаға тағзым", построенного на средства меценатов в рамках акции "Тұған жерге тағзым". Данный проект призван отдать дань всем матерям, имена которых священны и бесценны для каждого из нас. В экспозиционном зале центра гости смогут подробно ознакомиться с жизнью и подвигами женщин казахского народа, сыгравших значимую роль в истории Казахстана.

В центре "Анаға тағзым" будут вести образовательно-воспитательную работу подрастающего поколения, работать кабинеты психологической разгрузки и консультаций, прикладного искусства, общего развития, музыкального воспитания, стилистики и дизайна, семейного тренинга и другие виды деятельности, что позволит развивать у молодежи необходимые в современном обществе ценностные ориентиры.

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