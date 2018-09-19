В Казахстане ожидаются дожди и похолодание

После нескольких теплых и сухих дней на северные области республики смещается циклон с атмосферными фронтами.

В предстоящие трое суток в северных, а также центральных областях местами пройдут дожди, 22 сентября возможно сильные, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Под влиянием холодного фронта, связанного с циклоном, кратковременные дожди с грозами ожидаются и в южных и юго-восточных областях Казахстана.

А вместе с дождями, а затем затоком холодных масс воздуха с районов Урала предполагается и понижение температуры воздуха, она будет на 2...4°С ниже обычной для данного периода.

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