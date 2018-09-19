Казахстану отказали в выдвижении фильма "Айка" на премию "Оскар"

Наша задача, чтобы зарубежные производители приглашали наших специалистов - Мухамедиулы.

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы объяснил, почему на премию "Оскар" Казахстану нельзя было представить картину "Айка", передает корреспондент Zakon.kz.

"Сергей Дворцевой родился и жил в Казахстане, но, к сожалению, получил российское гражданство. Одним из главных продюсеров фильма была гражданка Казахстана Гульнар Сарсенова, тем более в фильме снимается Самал Еслямова. То есть мы можем сказать, что фильм казахстанский. Когда мы его рекомендовали на премию "Оскар" нам дали отказ", - рассказал министр.

По его словам, отказ в выдвижении от Казахстана был получен из-за требования в 50-процентного национального содержания в кинокартине.

"Из-за требования в 50%. Когда посмотрели, Дворцевой - он не гражданин Казахстана, и остальные сопутствующие актеры. Там только Гульнар Сарсенова и Самал Еслямова граждане Казахстана, тут сразу сработала эта норма и нам отказали", - объяснил Мухамедиулы.

Как отметил министр, Казахстану нужно придерживаться к этому международному опыту.

"Здесь наша задача, чтобы благодаря этим нормам (закона "О кинематографии") зарубежные производители приглашали наших специалистов. Это важно с точки зрения продвижения наших интересов", - заключил он.

Фильм "Айка" - социальная драма, повествующая о тяжелой жизни эмигрантки из Кыргызстана в Москве. Казахстанская актриса Самал Еслямова, сыгравшая героиню кинокартины, получила премию за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале.

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