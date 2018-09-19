Все средние и небольшие банки потихоньку "схлопываются" - депутат

Агентство финансового надзора необходимо выводить из структуры Национального банка РК.

В кулуарах Мажилиса Парламента РК депутат Азат Перуашев поделился мнением о ситуации в банковском секторе РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«Все идет к тому, что весь банковский сектор будет состоять из нескольких участников. Все средние и небольшие банки потихоньку «схлопываются» по тем или иным причинам. Я не хочу говорить конкретно о «Банке Астаны». В целом, мы видим, что банковская система сегодня находится в ступоре», - считает он.

Мажилисмен напомнил, что до 2007 года банки привлекали средства с внешнего рынка, и эти средства шли на финансирование экономики, на кредитование бизнеса.

«Сегодня они берут государственные деньги. Эти же деньги они даже не вкладывают в экономику. На эти деньги они берут государственные ценные бумаги. На процент с ценных бумаг живут. То есть даже получаемые от государства деньги не поступают в экономику, не вливаются в бизнес, не создают добавленную стоимость», - констатировал Перуашев.

По его словам, сегодня банки перестали играть роль кровеносных сосудов экономики.

Также мажилисмен высказался насчет ответственности.

«Это вопрос к уполномоченному органу. Я думаю, что ответственность за эту ситуацию должен разделять уполномоченный орган в лице Национального банка РК. До 2007 года у нас существовали раздельно Национальный банк и Агентство финансового надзора. Затем его влили в структуру Национального банка. Мы видим, что эта структура со своей ролью не справляется. Я думаю, что необходимо выводить из структуры Национального банка», - заключил депутат.

Ксения Давыдова, Астана

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