Самозанятые алматинцы не участвуют в системе уплаты налогов

Уровень формализации статусов по городу составляет 47,4%.

В Алматы не формализована деятельность по 84 тыс физическим лицам, заявивших себя как самостоятельно занятое население. Об этом на площадке РСК сообщила руководитель отдела контроля качества госуслуг в Управлении государственной инспекции труда и миграции Алматы Наталья Бусова, передает BNews.kz.

"По обязательному медицинскому страхованию, если в прошлом году отчисления работодателей составляли 1% за каждого работника, с этого года – 1,5%. Сами работники начнут платить 1% с 2019 года. Со временем, когда система заработает, работник вместе с работодателем будет платить 5%", - сказала Бусова.

В ходе проведения работ по уточнению социального статуса уплаты налогов специалисты выявили такую проблему, как не участие в системе уплаты налогов и взносов самозанятого населения.

С начала года в Алматы уточнены статусы по 111,1 тыс лицам, из которых с 36,5 тыс человек заключили трудовые договора с перечислением пенсионных взносов в бюджет и 1,2 тыс – зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей.

"По 123,2 тыс физлицам ведется работа по уточнению их статусов. Сотрудниками проведены подворовые обходы по 155,2 тыс. домам. В адрес 22,5 тыс жителей направлены извещения о явке в Центр занятости для актуализации статуса. Уровень формализации статусов по городу составляет 47,4%. До настоящего времени не формализована деятельность по 84 тыс физическим лицам, заявивших себя как самостоятельно занятое население", - пояснила спикер.

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