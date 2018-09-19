Габит Байжанов назначен секретарем Совета безопасности Республики Казахстан

Ранее Габит Байжанов занимал должность директора Службы внешней разведки РК «Сырбар».

Глава государства подписал Указ о назначении помощником Президента - Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

«Назначить Байжанова Габита Жакыпбаевича помощником Президента - Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан, освободив от должности директора Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар», - говорится в тексте Указа.

Трудовой стаж:

· Заместитель директора Службы «Барлау» Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (2007);

· Первый заместитель директора службы внешней разведки «Сырбар» (2009-24.02.2015);

· Директор Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» (с 24.02.2015; переназначен с 04.05.2015)

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