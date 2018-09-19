Назначен исполняющий обязанности главы Службы внешней разведки РК
Прежний директор Службы внешней разведки «Сырбар» Габит Байжанов назначен помощником Президента - секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан.
Фото : Twitter19 сентября 2018, 18:34
Исатай Сартаев назначен исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
«Указом Главы государства временно возложено исполнение обязанностей директора Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» на Сартаева Исатая Бахтияровича - первого заместителя директора Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар», - говорится в сообщении.
Прежний директор Службы внешней разведки «Сырбар» Габит Байжанов назначен помощником Президента - секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан.
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