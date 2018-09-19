На Хоргосе избили казахстанского военнослужащего
Драка началась, когда гражданский попытался пройти без пропуска.
Казахстанского военнослужащего жестоко избили во время несения службы в Международном центре приграничного сотрудничества «Хоргос», сообщает zakon.kz.
Инцидент произошёл между военнослужащим и гражданским лицом, предположительно сотрудником МЦПС «Хоргос». Военнослужащий находился при исполнении. Драка между ними началась, когда гражданский попытался пройти без пропуска. По имеющейся информации, в результате драки военнослужащему сломали челюсть. Он госпитализирован.
«Подозреваемый задержан и доставлен в полицию. Расследование поручено сотрудникам Панфиловского РОВД», – подтвердил информацию официальный представитель пресс-службы ДВД Алматинской области Кобейхан Нурахмет.
По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 380 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти».
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
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