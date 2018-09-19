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На Хоргосе избили казахстанского военнослужащего

Драка началась, когда гражданский попытался пройти без пропуска.

Фото : Shopomania.kz19 сентября 2018, 21:56

Казахстанского военнослужащего жестоко избили во время несения службы в Международном центре приграничного сотрудничества «Хоргос», сообщает zakon.kz.

Инцидент произошёл между военнослужащим и гражданским лицом, предположительно сотрудником МЦПС «Хоргос». Военнослужащий находился при исполнении. Драка между ними началась, когда гражданский попытался пройти без пропуска. По имеющейся информации, в результате драки военнослужащему сломали челюсть. Он госпитализирован.

«Подозреваемый задержан и доставлен в полицию. Расследование поручено сотрудникам Панфиловского РОВД», – подтвердил информацию официальный представитель пресс-службы ДВД Алматинской области Кобейхан Нурахмет.

По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 380 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти».

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.


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