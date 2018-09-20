Севший на мель у берегов Актау танкер «Аракс» распиливают на части

Танкер "Аракс" под российским флагом сел на мель у берега Актау в ноябре 2016 года.

Танкер Аракс пилят на части. Судно, которое представляло угрозу для экологии Мангистауской области, почти очистили, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

На сегодня из тысячи тонн нефтеотходов на судне, которое село на мель в Каспийском море, сталось около 100 тонн. Работы на Араксе начались в июне компанией «Ай Рай». За 3 месяца утилизировали около трехсот тонн нефтеотходов, но затем по неизвестным причинам судно выставили на продажу. В сентябре работы возобновились уже компанией «Батыс Энерго Групп». Незамазученные части судна распиливают на металлолом. Завершить все работы планируют до конца сентября.

"Если не облегчим, вот передняя часть обрезали же, носовой отсек, уже можно тянуть. Заднее машинное отделение вот срезали, вытащили 8-9 кают, столовая была почти полкорабля. Сейчас осталась середина", – сказал бригадир ТОО "Батыс Энерго Групп" Махамбет Аманжолов.

Танкер "Аракс" под российским флагом сел на мель у берега Актау в ноябре 2016 года. Владельцем значилась российская компания ТОО "Транс Каспий". Её руководителей искали мангистауские чиновники, чтобы обязать ликвидировать последствия инцидента, но компания оказалась банкротом. В результате утилизацию отходов стали проводить на бюджетные средства. Вопрос возврата 20 млн тенге остаётся открытым.

"Когда мы из резервного фонда выделяли средства, департамент экологии нам дал план ущерба. Если судно может загрязнить море, около 2 миллиардов ущерб будет, поэтому мы быстро отреагировали и с резервного фонда выделили бюджетные средства", – сообщил зам руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Есенкос Адильбаев.

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