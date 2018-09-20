В Шымкенте подорожали хлеб
Стоимость булки выросла на 10-15 тенге, с 50 до 65.
Фото : MyJane.ru20 сентября 2018, 06:32
В Шымкенте подорожал хлеб. Стоимость булки выросла на 10-15 тенге, с 50 до 65. А лепешка стала дороже на 5 тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".
Председатель «Ассоциации НАН» Абдумалик Комекбаев пояснил, что цена изменилась из-за удорожания муки, ГСМ, роста расходов на коммунальные услуги. Если местные власти возобновят выдачу социальной муки пекарям, то стоимость хлеба будет оставаться стабильной, - уточнил Комекбаев.
- На практике было, что акимат они давали нам… Субсидировали это дело, и давали нам муку дешевую - социальную. Если возобновят это дело, наверное, будем держать и даже понизим цену, - сказал председатель ОО «Ассоциация НАН» Абдумалик Комекбаев.
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