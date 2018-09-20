Известно, что по дороге в детский сад Айдана взяла у мужа 5 тысяч тенге.

В Актобе при загадочных обстоятельствах пропала молодая женщина. Мать 3-летних двойняшек исчезла средь бела дня, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

В детском саду «Алтын бала» Айдану Муканбетжанову в последний раз видели ее коллеги. В день исчезновению 24-летнюю женщину на работу подвез муж. Через час она предупредила коллегу, что отлучится ненадолго. Вышла с территории – и словно растворилась.

– Попросила воспитателя с первой смены посидеть час, так как, по ее словам, отпросилась у администрации, на самом деле она никого не предупреждала, - рассказала зав. детским садом «Алтын бала» г. Актобе Динара Туребаева.

Дома конфликтов не было. Однако как-то раз она уже уходила из дома.

Известно, что по дороге в детский сад Айдана взяла у мужа 5 тысяч тенге. Якобы отдать долг. Полицейские уверяют, что ищут женщину.

– На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения разыскиваемой, - прокомментировал рук. пресс-службы ДВД Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Айдана Муканбетжанова в розыске уже три недели. Ее родные надеются, что она вернется невредимой к своим малышкам. Ждут и на работе: воспитателя не могут уволить по статье трудового кодекса, так как ведется розыск.

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