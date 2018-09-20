Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Пауки оккупировали греческое побережье

Данный вид пауков не опасен для человека и окружающей среды.

Фото : obozrevatel.com20 сентября 2018, 09:27

Побережье Греции накрыло 300-метровым плотным слоем паутины. Необычное явление обнаружено на небольшом острове Айтолико, передает news.ru.

Паутина захватила часть зеленых насаждений.

По утверждению арахнологов, в этом виновны пауки-тетрагнатиды, которые создают большие гнезда для спаривания. Благодаря аномально теплой погоде на острове появилось большое количество насекомых, поэтому пауки полностью обеспечены едой и активно размножаются.

«Пауки пользуются преимуществами этих условий и устроили себе что-то типа вечеринки, они спариваются, создают целое новое поколение», ‒ сказала профессор молекулярной биологии и генетики Фракийского университета Демокрита Мария Чатзаки, сообщает Daily Hellas.

Специалисты утверждают, что данный вид пауков не опасен для человека и окружающей среды.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты