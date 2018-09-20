Пауки оккупировали греческое побережье
Данный вид пауков не опасен для человека и окружающей среды.
Фото : obozrevatel.com20 сентября 2018, 09:27
Побережье Греции накрыло 300-метровым плотным слоем паутины. Необычное явление обнаружено на небольшом острове Айтолико, передает news.ru.
Паутина захватила часть зеленых насаждений.
По утверждению арахнологов, в этом виновны пауки-тетрагнатиды, которые создают большие гнезда для спаривания. Благодаря аномально теплой погоде на острове появилось большое количество насекомых, поэтому пауки полностью обеспечены едой и активно размножаются.
«Пауки пользуются преимуществами этих условий и устроили себе что-то типа вечеринки, они спариваются, создают целое новое поколение», ‒ сказала профессор молекулярной биологии и генетики Фракийского университета Демокрита Мария Чатзаки, сообщает Daily Hellas.
Специалисты утверждают, что данный вид пауков не опасен для человека и окружающей среды.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4937952-a92763910e19ac13adb2994a12b556f3
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...