Пауки оккупировали греческое побережье

Данный вид пауков не опасен для человека и окружающей среды.

Побережье Греции накрыло 300-метровым плотным слоем паутины. Необычное явление обнаружено на небольшом острове Айтолико, передает news.ru.

Паутина захватила часть зеленых насаждений.

По утверждению арахнологов, в этом виновны пауки-тетрагнатиды, которые создают большие гнезда для спаривания. Благодаря аномально теплой погоде на острове появилось большое количество насекомых, поэтому пауки полностью обеспечены едой и активно размножаются.

«Пауки пользуются преимуществами этих условий и устроили себе что-то типа вечеринки, они спариваются, создают целое новое поколение», ‒ сказала профессор молекулярной биологии и генетики Фракийского университета Демокрита Мария Чатзаки, сообщает Daily Hellas.

Специалисты утверждают, что данный вид пауков не опасен для человека и окружающей среды.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!